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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

被問AZ疫苗…莊人祥嗆「我為什麼要告訴你」　議員批：傲慢！

記者蔡文鈴／台北報導

AZ疫苗爆發「血栓之亂」，不少歐洲國家已暫停施打，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥15日接受媒體提問指揮中心是否有掌握停打疫苗的國家，結果卻遭莊人祥回應「我為什麼要告訴你？」對此，台北市議員游淑慧怒批「不耐煩可以不要當發言人啊！」

記者提問，指揮中心是否有掌握全球已施打、暫緩、維持施打的國家名單？莊人祥則回應，暫停施打是預防措施，不一定是跟血栓有關，接著開始低頭翻資料發言「我有追蹤啦，你們自己查就好啦，我為什麼要告訴你？」

游淑慧批評，有傲嬌病啊，這些人，愛開記者會的是衛福部自己，結果記者會又是這種傲慢態度，「你不是發言人嗎？你不是發言人嗎？你不是發言人嗎？」

游淑慧也提到，之前記者問為何不公布確診者所有足跡？衛福部長陳時中也回答「你就不用再問了」，她質疑這兩個問題有任何敵意或挑釁嗎？

游淑慧大嘆，疫情指揮中心對於疫苗價格要保密，國外狀況不爽跟你說，「這些官真的很敢、很傲慢」，不高興可以不要開啊、不耐煩可以不要當發言人啊，這些發言人都怎麼了？

莊人祥表示，雖然歐洲有多國因血栓停打，但法國、英國、德國、澳大利亞、加拿大、墨西哥以及世衛組織都繼續施打，台灣也會繼續觀察。先前指揮中心也有委請地方衛生局針對各醫院進行調查，但最後要不要打？打哪一個品牌？還是由醫護自行決定。

▲▼指揮中心發言人莊人祥說明AZ疫苗施打注意事項。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

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