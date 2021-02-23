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師姐「你們有車關」！他出遊遭丟包台東　友速回台北：你慢慢騎

▲▼機車、騎士、腳踏墊、龍頭、摩托車、騎車。（圖／記者陳俊宏攝）

▲原PO說，和朋友共騎一輛機車出遊。（示意圖／記者陳俊宏攝）

記者陳俊宏／綜合報導

一名男網友發問，「跟朋友在台東旅行，結果朋友去附近廟裡拜拜，廟裡的說他會有劫數，沒多久就自己跑回家，丟我在台東，這樣正常嗎？」此文引起熱烈討論，原PO今天（23日）也更新後續情形。

當事人21日在「爆廢公社二館」臉書社團發文，引起熱烈討論。根據原PO貼出和朋友的對話截圖，只見對方說，「師姐說我們兩個騎去會有車關，我自己先回去，你慢慢騎就好。」對此，許多網友留言，「大難臨頭各自飛的概念」、「往好處想，他不想連累到你」、「朋友-1」。

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▼原PO的朋友去廟裡拜拜，被告知會有劫數，立刻回台北。（示意圖／翻攝免費圖庫Pixabay）

▲香,拜拜,道教,宮廟,廟宇,宗教 。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

原PO表示，「我們兩個騎一台下來玩」、「我現在獨自在荒郊野外，等我回去，他真的會有車關」、「我朋友一早說他回台北避難了，好像出門會死在外面一樣」、「我掐指一算，他待在家會很安全，出門被我遇到會被我揍。」

有網友好奇，結果朋友有平安到家嗎？原PO回，「他很安全到家，我在等我在台東是不是真的會出車禍。」據了解，朋友是22日中午搭台鐵太魯閣號，從花蓮返回台北。

原PO今表示，聽說朋友很焦慮，隨時會死掉一樣，「我繼續留在台東渡假」，「這個月生日朋友-1。」其他人留言，「如果真的擔心回去是無妨，出來玩本來就會有風險，但還是當面跟你講會比較尊重」、「這樣好啊～他出事才不會怪你，你安全回家就好囉。」

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