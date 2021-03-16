建立觀音牙科醫療站　鄭文燦贈匾感謝牙醫師公會黃國光：照護偏鄉

▲完成建置觀音牙科醫療站，鄭文燦贈匾感謝黃國(右一)。（圖／衛生局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

謝謝建置桃園偏鄉第一個牙科醫療站！桃園市牙醫師公會日前舉行新卸任理事長葉忠武、黃國光交接典禮，市長鄭文燦於會中贈匾感謝卸任理事長黃國光於任內，和市府衛生局、國際扶輪3502地區共同合作，於觀音區衛生所現有空間，建置觀音牙科醫療站，並協調專業牙醫師組成醫療團輪流駐診，加強對偏鄉孩童及居民的健康照顧。

▲黃國光(左一)協助市府完成建置觀音牙科醫療站。（圖／衛生局提供）

黃國光表示，行醫近30年，他長年投入牙周病的研究，於臨床上發現越來越多的長者缺牙很嚴重，以及偏鄉醫療缺乏的需要，暗自發願未來有能力一定要深入偏鄉服務，非常有幸於接任牙醫師公會理事長期間，獲得市府及國際扶輪3502地區的協助，於今年2月間完成觀音牙科醫療站建置。

桃園市衛生局16日指出，桃園市幅員遼闊，醫療資源及經濟活動多集中於都會地區，部分沿海偏遠地區在經濟及健康等各方面上之差距與日俱增。大眾交通運輸不便立致使民眾就醫不便，其中觀音區24里中有19里未有牙醫師執業，黃國光理事長自去年5月起，為了提升偏鄉牙醫資源的可近性，積極與衛生局溝通共同合作，經多次的場勘及協調，於觀音區衛生所建置牙科醫療站，提升居民就醫可近性。

衛生局並感謝牙醫師公會，長期積極協助衛生單位推動各項醫療衛生政策，包含市府年度衛教宣導、大型健康促進活動等。桃園市牙醫師公會是於3月14日舉行第24屆第1次會員大會，改選新任理事長，由葉忠武醫師當選並進行交接。

・日本狂銷1.2億條超威風！DHC護唇膏激殺133元 網：用過保證愛上