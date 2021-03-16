獨推腦麻兒小比「征戰南橫超馬45公里」　媽鼻酸求1事！萬人洗版

▲小比媽帶兒完成南橫超級馬拉松45公里賽事。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

記者周亭瑋／綜合報導

高雄單親媽媽陳嘉齡獨自撫養腦性麻痺兒小比20年，為了看見寶貝兒子的笑容，她不辭辛勞，獨自帶他征戰大大小小的路跑，最近更完成南橫超級馬拉松賽事；昨晚，小比媽發文請求1事，引來上萬人響應，紛紛湧入留言區送暖。

「小比媽媽」陳嘉齡在爆廢公社二館提到，上星期六她帶小比參加南橫超級馬拉松45公里組的賽事，當時有個跑友突然問說，「為什麼不送他去安養院？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

聞言，小比媽不假思索地回，「你知道裡面多可怕嗎？是不是為了躲避責任，就可以想也不想地把小孩丟在裡面，那我一開始就丟掉了，為什麼還要一個人照顧他20年，這20年來，根本不是人過的日子，如果真要死，我不知道死幾次了。」

▲小比20歲生日了。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

語畢，她便流著淚跑走，「很難得哭的我，昨天一邊跑一邊哭，說實話...我真的覺得現在的我，活著並不是為了自己。為了迎接他滿20歲的生日，勇闖南橫超級馬拉松，一個人獨推很累，但我用小比的名字，完成他人生中的第一支超馬，也帶他用腳看到了南橫風景的美麗，這是屬於小比的生日禮物，也是媽媽能為他做的事。」

▲獨自推兒參賽雖然很累，但小比媽還是做到了。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

最後，小比媽也害羞表示，希望能替小比跟廣大網友討生日祝福。感性po文一出，狂吸超過4萬人按讚，更有上萬網友留言給予鼓勵，「生日快樂，媽媽妳辛苦了」、「小比生日快樂」、小比生日快樂...媽媽也要快樂」、「有時候挺羨幕別人的父母這麼愛自己的孩子，但也心疼他們卻要受這種苦來體現這種親情，小比生日快樂，小比媽辛苦了」。

►也許明年就不在了！帶腦麻兒小比「畢業旅行環島12天」 單親媽：不留遺憾