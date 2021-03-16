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傲慢王爺愛裝「死翹翹」　怪癖卻讓乾隆超愛！其實暗藏大智慧

▲▼ 乾隆弟弟和親王,弘晝 。（圖／翻攝自微博）

▲乾隆的弟弟和親王弘晝 。（圖／翻攝自微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

在皇位面前，有血緣關係的兄弟反而成為帝王眼中釘，但清朝的和親王弘晝卻與自己兄長乾隆皇帝相親相愛，平安活到58歲薨逝。弘晝在世時就是一個活脫脫的「荒唐王爺」，生性暴躁任性、喜歡喝酒，而且特別喜歡辦喪事，經常假裝自己死翹翹了，然後看著他人披麻戴孝圍著哭泣。

▲▼ 乾隆弟弟和親王,弘晝 。（圖／翻攝自微博）

▲影視作品中的和親王。（圖／翻攝自微博）

弘晝是雍正帝第五子，與四哥弘曆兩人從小一起長大，感情十分融洽。乾隆帝即位後，把雍正帝的潛邸及財物全賜給了弘晝，而他也倚著兄長的威勢傲慢任性、肆意妄為。

性格暴躁的弘晝一次上朝時，因事與軍機大臣、獲封一等公的訥親有了小爭執，隨後竟當著滿朝文武的面，將對方暴打了一頓。乾隆目睹整個過程，卻既不怪罪也不阻止，文武百官見狀，從此無人敢惹弘晝。

另外，乾隆曾於正大光明殿監考八旗子弟，到了午時弘晝請皇帝哥哥去用膳，但乾隆認為八旗子弟積習懈怠玩忽，不願離開，這時弘晝氣著說「皇上難道以為我要私下收買士子心麼？」，乾隆當作沒聽到真的走了。

事後傅恆責備道「這難道是臣子可以講的話麼？」，弘晝聽後立刻後悔了，次日去向乾隆脫帽謝罪。乾隆回說，「假使朕昨天回了你一句話，大不敬之罪就足夠讓你碎屍萬段了，你的話雖然是憨直，但是你想讓我趕緊用餐的心，是出於兄弟友愛之情，所以朕原諒，但你以後小心，不要再說出這種話來了。」於是兄弟倆友愛如初。

▲▼棺材、喪事、喪禮。（圖／CFP）

▲弘晝特別愛辦喪禮。（示意圖／CFP）

弘晝最有名的癖好，就是特別愛辦喪禮，一般人對喪禮都是敬而遠之的，但他認為「人沒有百年不死的」，因此並不忌諱，曾親自指揮過喪禮儀式，他坐在庭院中間，一邊吃著祭品、一邊看府中之人嚎啕大哭，然後哈哈大笑。弘晝還將喪禮用品，諸如冥器、象鼎、彝盤盂等物放在自己的塌前。

雖然弘晝被稱作是「荒唐王爺」，但歷史學家認為，他其實是向弘曆宣示他無意爭權奪利而假裝「荒唐」，韜光養晦、自汙保命。

弘晝在代表作《金樽吟》中寫下，「世事無常耽金樽，杯杯臺郎醉紅塵。人生難得一知己，推盃換盞話古今。」表述了自己無意帝位，只想把酒言歡及時行樂的心跡。

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