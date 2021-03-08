葬禮「請全村吃飯14天」！6天嗑4頭豬...喪家被吃垮哭慘

▲大陸貴州有個特殊習俗，家中長輩過世，要請全村人吃飯，直到下葬當天。（圖／翻攝自微博／余年）

實習記者高琳景／綜合報導

各地區對於「婚喪喜慶」的習俗皆不相同，在大陸貴州一地區即保有一個「超特別」的喪禮習俗，只要家中有長輩去世，從往生者過世當天開始到下葬前，要請全村的人大吃大喝，讓不少喪家還沒等到親人出殯，已經先被吃垮！

綜合陸媒報導，在貴州銅仁市還保有此種傳統土葬方式，不僅要在道士指定的吉日才能出殯，同時還要包辦全村這段期間的飲食。日前有一戶人家長輩過世，道士指示「14天後才有好日子」，因此必須買大批食材來準備讓大家吃14天，沒想到在親人尚未出殯之前，就已經讓喪家難以負荷這筆龐大的伙食費。

▲不少村民會帶著自家食材前來幫忙。（圖／翻攝自微博／余年）

該戶喪家雖然每天僅提供2餐，但在短短6天內就已經被吃了4隻豬，甚至其它準備好的食材也被吃光；到了第8天時，家屬只好湊錢買好幾袋米，讓村民一袋一袋運到家中；等到第11天又花錢買了一隻豬，讓村民能夠再吃2天。

最終在喪禮時，每戶會包人民幣200至300元（約新台幣866至1300元）的白包來給喪家。據了解，該地區的另一個習俗是「若不到喪家幫忙和吃飯，就會被指責是自私的行為。」對此，有不少網友擔心喪家「因為一場喪事而瞬間破產」引發網友熱議。