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珍妃穿男裝有隱情　宮女曝「受光緒皇帝所迫」：她不願意

記者陳怡靜／綜合報導

中國歷史上曾流傳一名愛穿男裝的嬪妃，她是最受光緒皇帝寵愛的珍妃，許多人都以為「扮男裝」是她的嗜好，不過晚清一名宮女曾透露，珍妃穿男裝的真相，其實是「被光緒皇帝強迫」。

現代人穿著打扮自由，街上時常可見穿男裝的女生，中性穿搭蔚為風潮，不過女生若在古代穿男裝，恐怕會被視為異類，特別又是住在皇宮裡的嬪妃，更容易落人口實。

▲▼清朝,光緒皇帝,珍妃,侍寢,女扮男裝。（圖／翻攝自微博）

▲晚清一名宮女透露，珍妃愛穿男裝其實有隱情。（圖／翻攝自維基百科）

珍妃個性活潑開朗、五官清秀立體，加上聰明伶俐的性格，讓光緒皇帝一見傾心。珍妃不同於一般傳統女性，崇尚時尚和現代的她非常喜歡照相，平時也愛收集各式各樣的衣服和首飾，可謂宮裡的時尚達人。不過卻流傳出「珍妃愛穿男裝」的流言，一名宮女曾透露，穿男裝其實並非珍妃本意，她也是百般無奈。

按照皇家規矩，皇帝召見妃子侍寢可分成「背宮」和「走宮」兩種方式，也能看出皇帝對於嬪妃的喜好程度。背宮是指妃子洗乾淨之後，由太監拿一條棉被裹起來，送到皇帝的寢宮侍寢；走宮相對來說就自在多了，特別受皇帝寵愛得妃子，在被召見時可以自己走去見皇帝，而珍妃就擁有這項特權。

▲▼清朝,光緒皇帝,珍妃,侍寢,女扮男裝。（圖／翻攝自維基百科）

▲光緒皇帝時常在處理朝政時，找珍妃來陪伴，以致她必須穿男裝進出。（圖／翻攝自維基百科）

不過按照清宮規矩，女子不得進入皇帝批閱奏摺的地方，但皇帝在處理朝政時，總會希望有人能陪伴在側，這時想要找嬪妃的話，就要讓他們扮男裝進入。由於光緒皇帝最寵愛珍妃，時常在批奏摺時找她來相伴，所以珍妃不得已穿男裝進入，但是次數實在太過頻繁，大家才會誤以為這是珍妃特殊愛好。

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