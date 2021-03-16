5歲就分開！她PO文尋「嘉義同母異父17歲妹妹」　3小時後找到了

▲原PO如願找到妹妹。（示意圖／翻攝pakutaso免費圖庫）

記者陳俊宏／綜合報導

網路力量真強大！一名女網友想尋找同母異父的17歲妹妹，「讓她知道她還有一個姊姊很想念她！她也還有阿嬤阿姨這些家人！她不會是孤單的！」結果她在PO文短短3個半小時就找到人了，讓其他人紛紛直呼恭喜。

當事人15日在「爆廢1公社」臉書社團發文，公布妹妹未終止收養前的姓名和現在的姓名，民國93年出生，是處女座，國小應該在嘉義讀書，因她去找養父母是在嘉義，「礙於個資法，我只能提供這樣。」

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原PO說，妹妹從出生都是她照顧的，雖是同母異父的妹妹，「但是我很愛也很想她，我們在她5歲的時候被迫分開，我繼父把她給別人撫養了！我有去找她的養父母，可是那時她的養父母不讓我們見面。」

▲▼原PO發文及留言。（圖／翻攝「爆廢1公社」臉書社團）



原PO表示，在機緣下得知妹妹還沒滿18歲，卻被終止收養，「我有試著去她的戶籍地址尋找，可是那並沒有人居住，請大家身邊如果有朋友符合這項資訊，是否能請她與我聯絡！讓她知道她還有一個姊姊很想念她！她也還有阿嬤阿姨這些家人，她不會是孤單的，她還有我這個很想念她的家人！請求大家幫幫忙！」

原PO回覆網友的問題說，和妹妹分離時還小，所以沒有妹妹的照片，對方戶籍地址是在嘉義市東區。對此，許多人留言，「有心的姊姊是妹妹的福氣⋯祝你們早日團圓」、「我有想到一個方式，妹妹5歲前有入你們家戶籍嗎？如果有妳可以去戶政調原始戶籍資料查身分證號碼，去警察局問問看，可不可以找到人。」

原PO在發文3小時25分後，更新找到人了，並tag一名網友感謝對方提供資訊，「讓我順利找到妹妹，感恩，祝福你財源滾滾來，萬事如意！」其他人則紛紛獻上祝福，恭喜姊妹團圓。