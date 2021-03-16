小王拍睡覺照示愛人妻「春蠶到死絲方盡」　正牌老公收到信

記者黃翊婷／綜合報導

蕭姓男子與已婚人妻阿鳳（化名）交往，後來兩人因故分手，他揚言要在臉書公開裸照，並在明知對方已經申請保護令的情況下，仍寄信示愛「當時畢竟人家也是好玩，拍了兩人睡覺照片，春蠶到死絲方盡」，結果反而害自己吃上官司，日前被屏東地院依違反保護令罪，判處拘役30日，得易科罰金3萬元。

▲蕭男寫信「示愛」阿鳳。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案當事人無關）

判決書中提到，阿鳳是在1987年間結婚，後來與蕭男發生婚外情，兩人分手之後，蕭男揚言要在臉書散布裸照，她心生恐懼，於是向南投地院聲請保護令，有效期間為10個月。

沒想到蕭男並未就此放棄，2020年8月31日還從監獄寄出一封示愛信，內容提到，「一時好玩，未經過您的同意，擅自拍照，這樣子任何人也會肯定是偷拍」、「哎呀，當時畢竟人家也是好玩，拍了兩人睡覺照片，春蠶到死絲方盡」等等。更誇張的是，這封信還是透過阿鳳的丈夫轉交。

▲阿鳳一收到信就馬上報警。（示意圖／123RF，與本案當事人無關）

阿鳳收到信件後，因為深感厭惡，沒有拆閱就馬上報警。蕭男事後坦承的確有寄信，但辯稱，「警察有來跟我說這個保護令，這個不行做，那個不行做，誰記得起來，我只是寄信向她道歉及問候而已。」

不過，屏東地院法官認為，蕭男明知阿鳳深怕外遇的事情被家人發現，仍故意寄信至住處，完全不顧對方的意願，行為上確實未能遵守保護令的限制，考量到他已坦承犯行，態度尚可，最終依違反保護令罪，判處拘役30日，得易科罰金3萬元，全案仍可上訴。