　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

小王拍睡覺照示愛人妻「春蠶到死絲方盡」　正牌老公收到信

記者黃翊婷／綜合報導

蕭姓男子與已婚人妻阿鳳（化名）交往，後來兩人因故分手，他揚言要在臉書公開裸照，並在明知對方已經申請保護令的情況下，仍寄信示愛「當時畢竟人家也是好玩，拍了兩人睡覺照片，春蠶到死絲方盡」，結果反而害自己吃上官司，日前被屏東地院依違反保護令罪，判處拘役30日，得易科罰金3萬元。

▲▼信件,信封,寫信。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲蕭男寫信「示愛」阿鳳。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案當事人無關）

判決書中提到，阿鳳是在1987年間結婚，後來與蕭男發生婚外情，兩人分手之後，蕭男揚言要在臉書散布裸照，她心生恐懼，於是向南投地院聲請保護令，有效期間為10個月。

沒想到蕭男並未就此放棄，2020年8月31日還從監獄寄出一封示愛信，內容提到，「一時好玩，未經過您的同意，擅自拍照，這樣子任何人也會肯定是偷拍」、「哎呀，當時畢竟人家也是好玩，拍了兩人睡覺照片，春蠶到死絲方盡」等等。更誇張的是，這封信還是透過阿鳳的丈夫轉交。

▲▼示意圖,性侵,焦慮,鬱悶,情緒,絕望,蕭條,害怕,危險,女,獨（示意圖／123RF）

▲阿鳳一收到信就馬上報警。（示意圖／123RF，與本案當事人無關）

阿鳳收到信件後，因為深感厭惡，沒有拆閱就馬上報警。蕭男事後坦承的確有寄信，但辯稱，「警察有來跟我說這個保護令，這個不行做，那個不行做，誰記得起來，我只是寄信向她道歉及問候而已。」

不過，屏東地院法官認為，蕭男明知阿鳳深怕外遇的事情被家人發現，仍故意寄信至住處，完全不顧對方的意願，行為上確實未能遵守保護令的限制，考量到他已坦承犯行，態度尚可，最終依違反保護令罪，判處拘役30日，得易科罰金3萬元，全案仍可上訴。

ET快訊
逆轉！景文科大迎新逼學妹脫內衣　2學長姐改判無罪
麥當勞大方烤土司不賣了！　新版甜心卡優惠搶先看
北京下土了！　利菁曝「車頂全被黃沙覆蓋照」
林依晨前男友性侵案　最終判決出爐
江宏傑登《玩很大》評論一面倒！　他分隊一聽「1名字」臉歪了
快訊／大樓11F外牆高掛遺體　身分是警察

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

高雄新興區治安一夜「2連暴」！酒客砸店遭砸頭　仇家強擄私刑

逆轉！景文科大迎新逼學妹脫內衣　2學長姐改判無罪

紅燈右轉飆警1分鐘！駕駛走前再嗆「去死啦」　15句話代價出爐

運將加油站買機油突遭槍擊！右手臂現血紅傷口　警水溝找到鋼珠

高雄男深夜遭動私刑丟包　無關含羞草案！和別人女友曖昧被押走

資安學霸警官墜華陽吊橋亡　常受邀演講...離婚遺留2幼子

「晨神」林依晨前男友鄭家堯性侵案　鄭男須判賠180萬確定

迷途1晝夜！桃園翁狂騎8區近百公里　見女兒淚崩「好想回家」

變態女生輔員共浴8童拍裸照！詭辯好奇size特大　父母男友助滅證

女騎士不治！賓士富少情緒激動到派出所筆錄　面臨最高5年刑責

自助餐「5菜170元」遭男投訴太貴　闆娘回嗆已優惠5元：要吃好還嫌

淋雨等5分鐘送餐「沒收到小費」 美國外送員爆氣：我不想做了啦

南投「紫花隧道」爆紅！遊客引亂象　園主提醒反被瞪...忍痛砍20年花海

罔腰認分手！曝現況「還住一起」　親揭爭執對話...男友：想退出你們世界

18歲無照男撞斷女騎士頸椎害命危 遭爆「玩IG改自介」神隱7天終道歉

吃鍋騷擾旁桌「馬子很漂亮喔」　男友爆氣抽西瓜刀...長腿女勸阻

Sandy每天叫他付車錢..鹿希派：害我遊戲輸了　放話未來姊夫「不准讓她哭」遭虧：超弱！

15歲妥瑞症女孩做檢測揮空手道　醫護耐心任她打：慢慢來沒關係

鍾漢良聽聞「夫人」譚松韻懷孕..欲言又止　拉她坐腿上：妳想要孩子，我可以幫忙

李現.關曉彤.THE9現身歐陽娜娜Vlog　鄧紫棋想耍溫柔..結果噴笑秒破功XD

高雄新興區治安一夜「2連暴」！酒客砸店遭砸頭　仇家強擄私刑

逆轉！景文科大迎新逼學妹脫內衣　2學長姐改判無罪

紅燈右轉飆警1分鐘！駕駛走前再嗆「去死啦」　15句話代價出爐

運將加油站買機油突遭槍擊！右手臂現血紅傷口　警水溝找到鋼珠

高雄男深夜遭動私刑丟包　無關含羞草案！和別人女友曖昧被押走

資安學霸警官墜華陽吊橋亡　常受邀演講...離婚遺留2幼子

「晨神」林依晨前男友鄭家堯性侵案　鄭男須判賠180萬確定

迷途1晝夜！桃園翁狂騎8區近百公里　見女兒淚崩「好想回家」

變態女生輔員共浴8童拍裸照！詭辯好奇size特大　父母男友助滅證

女騎士不治！賓士富少情緒激動到派出所筆錄　面臨最高5年刑責

華視、緯來與愛爾達將轉播大聯盟　3月底召開記者會

屏東即將進鳳梨盛產期　蘇清泉預計協助銷日200噸

泰總理接種AZ疫苗第一劑　照片曝光！停打潮後帶頭施打

《錦心似玉》綠茶婊下線！何泓姍哭：不想再演壞人了

宋家豪春訓首度隨隊一軍　樂天監督讚「球有力」期待他更強

陸國務院：尹宗華出任港中聯辦副主任！　內部「海嘯式」人事調整

高雄新興區治安一夜「2連暴」！酒客砸店遭砸頭　仇家強擄私刑

CBA超級外援被犯規大喊「哇操」　網：這中文真標準！

逆轉！景文科大迎新逼學妹脫內衣　2學長姐改判無罪

高鐵奢華屏東遊2萬起跳！2天1夜行程曝　專車接駁、入住頂級Villa

21歲女和「愛了5年的喪屍」結婚 抱起深情親吻稱：接受她的一切

社會熱門新聞

載瓦斯桶大叔按喇叭　惹怒「藥仔組」屁孩亮彈簧刀

「你有女友了」少女問學長3次仍遭硬上　打給男友求救

控女友遭馬偕醫性侵　男友出面回應了：人渣醫生

快訊／無照富少賓士衝撞！女騎士搶救9天宣告不治

男嬰猝死驚爆染毒！檢急搜「毒窟」救出8幼童

G奶妻枕邊風總務課長凍抹條　捲2億公款潛逃極樂高雄

即／交大員警住家輕生！民眾目擊他高掛外牆

馬偕狼醫性侵！　學妹深夜發58字：不會被擊倒

電梯故障！保全開門一跳墜B3慘死

獨／買百萬重機挨轟　小鮮肉打臉酸民

女友遭賓士富少撞死！他16條訊息崩潰道別

即／男遭黑衣人強押動私刑　疑涉含羞草團員舞廳遭砍案

即／北市公車碰撞路人　女捲車底命危

疑女友談分手　台中高二生墜樓「脊椎粉碎」

更多熱門

相關新聞

揍死81歲老母　他辯：媽媽體內有蟑螂

揍死81歲老母　他辯：媽媽體內有蟑螂

南韓日前發生一起離譜案件，一名男子在家中對年邁的父母動粗，竟將高齡8旬的母親活活打死，父親也嚴重受傷。男子犯案後很快就被警方逮捕，被問及犯案原因時竟稱是「為了捉蟑螂」才對父母施暴，案情曝光後令大眾相當不解。

家暴男悶殺前妻　親友：沒聽到聲音

家暴男悶殺前妻　親友：沒聽到聲音

她視訊開庭眼神怪怪！檢察官機警救人

她視訊開庭眼神怪怪！檢察官機警救人

照服員姊妹檔神偷鬼盜！25次盜領老榮民存款撈78萬

照服員姊妹檔神偷鬼盜！25次盜領老榮民存款撈78萬

前空姐焚夫買汽油畫面曝！清晨殺機啟動

前空姐焚夫買汽油畫面曝！清晨殺機啟動

關鍵字：

屏東地院家暴

讀者迴響

熱門新聞

只准報醫學院！媽逼重考9年...她怒弒母+分屍

倒春寒！　濕冷「狂降12度」冷氣團恐報到時間曝

載瓦斯桶大叔按喇叭　惹怒「藥仔組」屁孩亮彈簧刀

連人帶車倒路邊！29歲男上完大夜險猝死

《我只喜歡你》CP成真！張雨劍承認「跟吳倩已婚有女兒」

上課聽到怪聲音　她一決定立大功

「你有女友了」少女問學長3次仍遭硬上　打給男友求救

譚松韻被瘋傳祕婚！證實「的確結了又離」　粉絲笑了

精算女嫌男友：收入沒10萬沒勇氣結婚

控女友遭馬偕醫性侵　男友出面回應了：人渣醫生

帥氣小鮮肉買百萬重機　全貸84期驚呆網友

Rain怒吼新人　車銀優天使舉止暖哭粉絲

罔腰痛揭分手內幕…鳳梨道歉了！

快訊／無照富少賓士衝撞！女騎士搶救9天宣告不治

星巴克3／15起「連續5天」買1送1

更多

最夯影音

更多
自助餐「5菜170元」遭男投訴太貴　闆娘回嗆已優惠5元：要吃好還嫌

自助餐「5菜170元」遭男投訴太貴　闆娘回嗆已優惠5元：要吃好還嫌
淋雨等5分鐘送餐「沒收到小費」 美國外送員爆氣：我不想做了啦

淋雨等5分鐘送餐「沒收到小費」 美國外送員爆氣：我不想做了啦

南投「紫花隧道」爆紅！遊客引亂象　園主提醒反被瞪...忍痛砍20年花海

南投「紫花隧道」爆紅！遊客引亂象　園主提醒反被瞪...忍痛砍20年花海

罔腰認分手！曝現況「還住一起」　親揭爭執對話...男友：想退出你們世界

罔腰認分手！曝現況「還住一起」　親揭爭執對話...男友：想退出你們世界

18歲無照男撞斷女騎士頸椎害命危 遭爆「玩IG改自介」神隱7天終道歉

18歲無照男撞斷女騎士頸椎害命危 遭爆「玩IG改自介」神隱7天終道歉

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面