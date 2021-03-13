她視訊開庭「眼神怪怪」！檢察官一看驚覺不妙　機警救了受暴女

記者吳美依／綜合報導

美國密西根州21歲男子哈里斯（Coby James Harris）被指控家暴女友琳西（Mary Lindsey），2人日前視訊出庭，但受害者的眼神卻不斷游移、往左邊看去，回答問題也閃爍其詞。助理檢察官戴維絲（Deborah Davis）發現後，要求派遣員警前往確認，果然發現被告當時就在女方家中。嫌犯違反保釋規定，最終遭上銬帶走。

Kiro7等外媒報導，哈里斯2月9日和女友發生爭執，2人於3月2日出席聽證，全程在法官米德頓（Jeffrey Middleton）的YouTube法庭頻道上直播。

助理檢察官戴維絲（Deborah Davis）發現，琳西眼神亂飄，而哈里斯不斷移動或者暫時關掉鏡頭，立刻察覺不對勁，「法官大人，我有理由相信，被告和原告證人現在正在同一間公寓裡，而我非常擔心她的安全」。她要求休庭，確認被告人身安全。

法官立刻詢問被告現在在哪裡，得知琳西在家後，又要求提供確切地址。哈里斯也自稱在家，卻拒絕走到外面拍攝門牌號碼佐證，誆稱手機快要沒電了，必須一邊充電一邊視訊。

▲哈里斯（第3排右）被控家暴女友（第3排左），視訊開庭時竟跑到受害者家中，最後被當場抓到、上銬帶走。（圖／翻攝自Facebook／Judge Jeffrey Middleton）

琳西的門外傳來敲門聲，她在法官與檢察官的要求之下，帶著手機應門，畫面卻突然斷訊。與此同時，哈里斯卻一直望向鏡頭外，下秒突然消失。法官與檢警立刻明白，他們的擔憂果然是真的。

琳西的視訊畫面恢復後，竟出現被上銬的哈里斯。他堅持否認攻擊女友，並且著急辯解，「法官大人，我和琳西都不想要斷絕聯絡，我要求撤回保護令。我很抱歉騙了你」。

儘管如此，法官已經聽不下去，「即使你有1000萬元都無法保釋。我第一次看到有人跑到證人隔壁房間，還意圖威脅傷害對方」。他宣布休會、取消保釋並且拒絕撤銷保護令。

哈里斯被指控蓄意造成嚴重身體傷害的攻擊重罪，加上累犯紀錄，最高可判15年有期徒刑，如今違反保護令，恐怕面臨更多指控。全案預計16日重新開庭。

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