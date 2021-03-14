新竹男騙前妻回家悶殺！　親友隔壁吃飯嚇一跳：根本沒聽到聲音

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣關西鎮在14日下午爆發一起離異夫妻的情殺案件，有家暴前科的62歲陳姓男子，疑似因打翻陳年老醋，竟將離婚數月的前妻誘騙到家中下藥後悶死。死者親友透露，陳女善良好相處，兩人離婚後因趕不走陳男，才將名下的房產留給陳男居住，自行在外另行租房，沒想到陳女退到無路可退，委屈換不來求全，最後仍遭陳男毒手，氣得痛罵陳男「畜生」。

▲關西地區今日下午發生一起前夫悶殺前妻的殺人事件。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



親友指出，陳男、陳女離婚約2、3個月，因陳男好杯中物，每每一喝就情緒失控，動不動就對陳女打罵，去年還因此被申請家暴保護令。不過離婚後陳男仍對前妻有極強的佔有慾，懷疑陳女另結新歡，甚至認為陳女是因為「小王」才與他離婚，所以對陳女心懷怨懟。

由於兩人離婚後，前夫不願搬離陳女名下的房子，甚至揚言「要放火燒房子」，陳女無奈，只好繼續退讓，把房子留給他住，自己另租房而居。

陳男、陳女的親友都住在附近，正逢清明前的提早掃墓期，陳女娘家人今日在離陳男住處不到100公尺處聚集祭祖，陳男得知後，便以「一起吃飯」為由將前妻哄騙回家，後來就發生這起人間悲劇。親友說，兩人早已離婚，就算另結對象，也不關他的事，痛罵陳男「畜生」。

親友說，陳女不到160公分，個子嬌小，如果起爭執，根本不是高大陳男的對手，而且案發地點在屋內後側房間，當時大家都在另一間房子內吃飯，完全沒有聽到聲音，直到陳女的女兒打電話過去，大家破門而入，已經為時已晚。

陳男送醫後因藥物與酒精關係，雖無生命危險但陷入昏睡中，直到晚間8時許醒來，經醫師許可後，目前已出院移送警局，由於夜不訊的關係，陳男將待明日才能進行問訊，釐清案情。

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