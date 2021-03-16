金與正重砲猛轟！美日「硬起來」推動北韓去核...坦承被已讀不回

▲美國務卿布林肯與日外務大臣茂木敏充16日舉行雙邊會談。（圖／路透社）

文／中央社東京16日綜合外電報導

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天在東京與日本外務大臣茂木敏充舉行雙邊會談時表示，美國會繼續跟盟邦合作，以推動北韓非核化。他也說，民主價值在中國等地受到威脅。

路透社報導，布林肯指出，他這趟訪問目的在於重申美日同盟重要性。他還說，民主價值在緬甸和中國等地遭受威脅。

日本防衛大臣岸信夫在和美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）雙邊會談開始時說，奧斯汀此行傳達了強力訊息，「攸關美國對這個區域的承諾，以及日美同盟關係堅實」。

岸信夫表示，兩人會討論中國在東海和南海的各種動向，以及日美兩國應致力於增強嚇阻和因應能力的具體計畫。

奧斯汀回說，「在我們共同致力維護自由開放的印度太平洋地區之際，美日同盟是因應現今和未來挑戰的基石」。

▲美國防部長奧斯丁與日防衛大臣岸信夫16日舉行雙邊會談。（圖／路透社）

雙邊會議結束後，布林肯和奧斯汀預定與茂木敏充和岸信夫舉行2+2會談，料將談到12日美、日、澳、印「四方安全對話」（Quad）領袖視訊峰會期間提到的其他議題，例如海上、網路和經濟安全。

據報導，布林肯與奧斯汀本週出訪日本和南韓，為美國總統拜登（Joe Biden）政府高階內閣成員首度出訪海外。議程上的議題，範圍從南海和東海航行自由、半導體供應鏈安全到北韓核子問題及緬甸軍方政變皆有。

布林肯在東京告訴美國大使館人員：「我們真的要重申一件事實，即正如我們所言，美日同盟是我們和平、安全及繁榮的基石。」他還對一群日本商業領袖說：「眾所周知，美日經濟關係是世界上最堅固的經濟關係之一。」

▲美國務卿布林肯出訪日本。（圖／路透社）

布林肯指出，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情讓重要產品的全球供應鏈暴露出弱點，包括醫療設備、日用品和半導體。他說，各國應攜手合作，為未來建立安全有彈性的供應鏈。

北韓議題也引發關注，尤其白宮日前透露，拜登政府從2月中旬開始「透過各種管道想要接觸北韓政府」，但北韓都未回應。

北韓領導人金正恩的胞妹金與正今天稍早批評南韓與美國展開軍事演習，指兩韓將難以重返「3年前的春天」，揚言將撕毀與南韓簽署的軍事領域協議，並解散勞動黨負責兩韓對話的機關。

►美國務卿首訪日本！ 「2+2會談」料達成聯合抗中國、北韓共識

聽Podcast掌握國際局勢

珠光粉色超美！「玫瑰粉」大同電鍋特價2799元