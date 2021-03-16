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屏東男手機掉超商前花圃　巡警撿到帶回...失主兒剛好打來

▲枋寮警分局建興派出所警員鄭貽尹、張煥橙將手機歸還失主 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲枋寮警分局建興派出所警員鄭貽尹、張煥橙將手機歸還失主 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣佳冬鄉戴姓男子到枋寮鄉一家超商購物，手機不慎遺落在超商前花圃，被枋寮警方執行巡邏員警發現，帶回派出所找失主，剛好失主的兒子打電話聯絡失主，警方要他趕緊聯絡父親前來領取，讓失主感到很窩心。

枋寮警分局建興派出所警員鄭貽尹、張煥橙日前擔服巡邏勤務，於枋寮鄉建興路全家超商門前花圃旁發現掉落的手機，經確認非現場客人及店家所有後，將該手機帶返所欲找尋失主。

當警方正查看手機通訊錄時，碰巧戴姓失主的兒子打電話尋找父親，警方遂向其說明後，順利聯絡上其父親，戴先生至所後向警方表示自己住在佳冬，因工作的緣故到全家超商買東西，返家欲使用手機時，才驚覺手機不見了正愁不知如何是好，手機內許多重要資訊聯絡人如遺失真的很麻煩，幸好警方拾獲並在最短時間內聯繫歸還，大讚警察真的是人民保母。

分局長簡彥匡肯定建興所同仁主動積極為服務精神，透過物品所留下的線索，將失物返還焦急的失主手中，不僅深得民眾之肯定，並呼籲皮夾等物品體積不大，常有民眾不慎遺落，收藏時應再三確認，才不致一時疏忽造成不便。

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https://www.ettoday.net/news/20210316/1939053.htm

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