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客一進早餐店「都只喊4字」　阿姨1舉動驚呆！萬人共鳴：有魔力

▲▼早餐店。（圖／記者黃靖惠攝）

▲早餐店阿姨神奇記憶力。（示意圖／記者黃靖惠攝）

網搜小組／劉維榛報導

阿姨腦海裡絕對「內建硬碟」！一名男網友笑稱，每次去早餐店時，發現每位熟客一進門，都喊著一模一樣的關鍵字，「阿姨，一樣！」不久後，就見到阿姨遞上熱騰騰的餐點，讓原PO驚呼，「早餐店的阿姨都很厲害...」其他網友也超有同感，「到了早餐店都有一種奇怪魔力，好像只能一樣！」

一名男網友在臉書《爆廢公社二館》透露，熟客上門後，都只對著煎台表示「阿姨，一樣！」更神奇的是，老闆娘熱情回覆「好～」之後，便熟練拿著煎煮工具，為客人客製美味早餐，讓原PO不禁跪了，「我發現早餐店的阿姨都很厲害...」。

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▲▼ 鐵板麵,蘑菇麵,早餐店,早餐,高熱量 。（圖／記者施怡妏攝）

▲▼早餐店。（圖／記者黃靖惠攝）

▲阿姨根本是熟客肚子裡的蛔蟲。（圖／記者施怡妏、黃靖惠攝）

阿姨的驚人記憶力，引發近萬名網友共鳴，「有時只要跟阿姨對到眼，點個頭，然後去找位置坐就好，餐點等等就送上來了」、「已經吃到不用點餐，會默默上菜了，忘了帶錢還能賒帳」、「便當店也是啊！叫外送都不用說送哪裡，電話接通『四個便當謝謝』，6個字就掛電話了」。

但也有老顧客討拍，「我去早餐店，車還沒停好，里雞雙蛋土司加辣加洋蔥已經開始製作了...導致我每次想換餐點都沒機會，就這樣默默的同一個口味吃了一年多了」。

留言串中，也釣出各行各業店家解答，「我自己是做餐飲的，都點一樣餐的客人很容易被記得」、「餐飲業才會的特殊技能（我是餐飲業所以我也會），我之前上班的地方有外送，我已經練到聽聲音就知道對方是誰，外送地址是哪裡」、「就像美髮業，我客人來都說剪跟上次一樣，燙跟之前一樣」、「以前做超市，只要看到常客，就直接拿2包香菸刷條碼等他了」、「超商店員看到我直接開始煮咖啡，看到櫃檯人多會叫我先去逛一下，另一家超商店員則直接拿包裹出來」。

▼網友笑，進店免開口，阿姨就開始製作餐點了！（圖／翻攝爆廢公社二館）

▲▼ 我發現早餐店的阿姨都很厲害... 每個客人進來就說：「阿姨，一樣。」（圖／翻攝爆廢公社二館）

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