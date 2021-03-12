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鐵板麵「不用煎台炒」走味？　老饕曝迷人精髓：最香了

▲▼ 鐵板麵,早餐店,牛排,煎台。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲網友發現許多店家的鐵板麵都不是用鐵板炒出來的。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者陳怡靜／綜合報導

鐵板麵不僅是早餐店常見的品項，台式牛排時也會搭配一起吃。一名網友感嘆，過去吃的鐵板麵都是直接在煎台上炒，調味的香氣配上油香根本完美，現在卻愈來愈少店家用煎台炒了，「唉…不是用鐵板炒的為什麼叫鐵板麵」。貼文引發網友熱議，就有老饕點出鐵板麵真正的「迷人精髓」。

一名女網友在臉書社團「爆怨公社」指出，過去的鐵板麵總是直接放在煎台上炒，除了本身醬料的調味，再配上煎台獨特的氣味，兩者結合散發濃郁香氣，令人食指大動。不過現在許多店家都不太用煎台炒麵，讓她覺得「欠一味」，感嘆「是用鐵板炒的為什麼叫鐵板麵」。

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貼文一PO出，網友們超有感，紛紛感嘆「現在很多都用平底鍋」、「都是水煮麵加醬」、「用鍋子煮的超難吃」、「沒用煎台根本詐騙」、「我懂，就像之前標榜在家也可以烤肉……明明就是在鐵板上煎肉」。就有老饕指出，鐵板麵的關鍵精髓是「用鐵板，醬汁碰到鐵板護變固化，那個最香了」。

▲▼ 鐵板麵,早餐店,牛排,煎台。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲網友指出早餐店不用鐵板炒麵的原因是，會影響其他餐點的出餐時間。（圖／翻攝自爆怨公社）

此外，有人認真分析，「如果是早餐店的話，鐵板麵放鐵板煎絕對會卡死其他的餐點，因為煎一次要清一次」、「因為檢舉太多，好的抽油煙太貴。便宜的效果不好，乾脆不炒了」。不過也有網友搞笑歪樓，「月亮蝦餅也沒有月亮啊」、「大阪燒也都沒放在大阪煎」、「嬰兒油裡面也沒嬰兒」。

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