體操學校5童遭「打火機燒屁股、鼻灌蛋液」　霸凌男竟不需負刑責

▲5名受害男童曾獲得河北省省運會冠軍 。（圖／翻攝自新時報）

記者蔡儀潔／綜合報導

河北體育局體操舉重柔道運動管理中心爆出恐怖霸凌案，5名10歲的體操隊員遭2名15歲隊員施暴，包括用熱水淋全身、用打火機燒屁股、用菸頭燙身體、鼻腔灌蛋液等，導致他們全身均有不同程度燙傷、燒傷，其中2人聽力受損嚴重。

據《濟南時報》報導，受害男孩小凱表示，學校主教練在去年9月24日，帶領15歲年齡組隊員外出比賽，平日負責照顧他們5人的王教練一同隨隊，住在隔壁宿舍的15歲少年劉昊和王杰則因故被留在中心。

事實上，早在2019年夏天，劉昊和王杰就經常對他們拳打腳踢。小凱說，有時候嫌衛生沒打掃好，有時候沒有原因就實施傷害，但因害怕一直不敢聲張。結果，這兩個惡霸隊員就趁教練帶隊外出時變本加厲，向5人展開瘋狂施暴。

▲5人傷勢相當嚴重 。（圖／翻攝自新時報）

據受害者說法，他們不僅被用熱水淋全身、打火機燒屁股、菸頭燙身體，而且還遭棍棒痛打頭部、眼睛，勒胸致暈倒、用膠袋套頭，以及朝鼻腔灌蛋液、沐浴露、洗衣液等。

整個施暴過程一直持續了4、5天，期間沒有任何老師發現。劉昊和王杰要求這5名男孩對外宣稱，是5人矛盾相互打架，以此瞞過家長和教練，若不聽話就要再次挨打。

由於學校採用全封閉式訓練管理模式，每月底或月初家長才能入校探望孩子。小凱母親喬啟珍憶表示，當時幾位受害者家長發現孩子身上滿布傷疤，幾經追問下，5人才肯吐露實情，並立即入院檢查。

▲病例內容 。（圖／翻攝自新時報）

經醫生診斷，5名男孩的臉部、前胸、後背、頸部、屁股等均有不同程度燙傷燒傷，身上出現淤青及菸頭燒過留下的疤痕；耳朵內有淤血，聽力均受到不同程度影響，其中2人聽力受損嚴重，留院治療7天。據門診病歷顯示，患者創面壞死組織明顯脫落，創面基底逐漸轉紅，初步診斷身體體表<10%燒傷。

喬啟珍表示，當時王杰的父親懇求他們不要追究刑事責任並願意賠償，考慮對方尚未成年，最終雙方達成諒解協議，王杰需向受害者賠償共45萬元（人民幣，下同），但對方總共只賠償6.5萬元，並稱無力賠付剩下款項。劉昊家長則全程漠然，令受害者家長最終選擇報警。

不過按照治安管理處罰法有關責任年齡的規定，已滿14周歲不滿16周歲，只有在故意傷害致人重傷或死亡的情況下才負刑事責任。由於受害者接受傷情鑑定時，距離受傷已相隔十幾天，且經治療後傷口已癒合，最終被鑑定為輕微傷。最終，警方定下「行政拘留不執行」，並要求家長循民事訴訟途徑追究施暴者責任。

▲施暴工具 。（圖／翻攝自新時報）

該校一名李姓主任曾表示，學校沒有逃避責任，希望在不違規情況下，通過正常渠道讓受害者得到更大經濟補償，卻要求有判決、仲裁、調解等書面文件，才能獲省財政資金支出賠償。李主任12日以學校正在協商解決，並涉及到未成年人為由，未有作出回應。

在劉昊、王杰被退學後，4名受害者重新返回學校訓練，而小凱因情緒波動較大，喬啟珍最終讓他退學。近半年以來，5位受害者的家長四處奔走，一邊與施暴者家長打官司，一邊向校方協商賠償，目前進展均不順利。