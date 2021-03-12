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網紅被霸凌！開房公審「炫富沒內涵」登熱門　駭客入侵刪文

▲▼矽谷美味人妻,謝凱婷。（圖／翻攝自Facebook／矽谷美味人妻）

 ▲美味生活創辦人、「矽谷美味人妻」謝凱婷，在網路遭霸凌、駭客入侵。（圖／翻攝自Facebook／矽谷美味人妻，下同）

記者葉國吏／綜合報導　

網紅「矽谷美味人妻」慘遭網路霸凌，甚至還被駭客入侵帳號，導致她3月份所有文章都被刪除。「矽谷美味人妻」謝凱婷在臉書發文透露，從沒想過「霸凌」會出現在她身上，她將直球對決面對霸凌者，並報警揪出駭客。

「矽谷美味人妻」謝凱婷文中透露，有位C先生認為在Clubhouse中被謝凱婷封鎖，待該房關閉之後便另開房，「用極度挑釁的方式」，痛批謝凱婷與其教授朋友們都是「拿父母的錢洗學歷」的人生勝利組。

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▲▼矽谷美味人妻,謝凱婷。（圖／翻攝自Facebook／矽谷美味人妻）

▲謝凱婷貼出C先生的Clubhouse自介，以文字攻擊她炫富、炫老公、沒內涵。

隔日C先生還在Clubhouse的自我介紹欄中寫上抹黑訊息，當中批評「矽谷美味人妻」是炫富、炫老公，靠邀請高追蹤數的意見領袖來招搖壯騙、吸收會員。C先生同時在Clubhouse開房公審謝凱婷，「在公共空間對我進行人身攻擊和公然侮辱，並且用各種關鍵字隱喻我是誰，進行一場公審鬥爭，猶如我犯了多髮指的罪行被他捆綁在街上遊街般的羞辱。 」

▲▼矽谷美味人妻,謝凱婷。（圖／翻攝自Facebook／矽谷美味人妻）

▲C先生在自介中不斷攻擊謝凱婷。

這情況也讓「矽谷美味人妻」成為Clubhouse上熱門人物，而謝凱婷面對霸凌本想沈默低調處理，但最後決定跟C先生直球對決，不僅找來律師蒐集證據、證人，同時宣告對於網路上的任何指控都將保留法律追溯權。

但這情況並未改善，謝凱婷11日再度發文透露遭駭客入侵帳號，並且把3月份所有高流量的文章都刪除。謝凱婷向《ETtoday》記者透露，面對駭客攻擊她將會去報警備案，透過ID揪出駭客的真實身分，不讓霸凌持續下去。

 
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