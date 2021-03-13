國二妹被硼砂毒害！網美「全身發抖」淚揭霸凌慘況：邊哭邊甩巴掌

▲嘉義國中生霸凌同學，在對方水壺加硼砂。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者蔡儀潔／綜合報導

嘉義近日發生國二女學生「水壺下硼砂」毒害同學事件，引起社會嘩然。網紅許慧盈看到新聞後全身起雞皮疙瘩，因為她也曾有被霸凌經驗，至今都無法忘卻傷痛，看到新聞後決定要勇敢站出來，希望能給有相同遭遇的人力量。

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▲許慧盈因被小賈斯汀轉發限時動態迅速走紅。（圖／翻攝自許慧盈Instagram）

據《自由時報》報導，許慧盈透露，她在國中時期因她的臉蛋比較圓，被班上男同學長期霸凌，有次大家一起訂手搖飲，沒想到竟有人趁她去廁所時狂加清潔劑，而且只有她那一杯被加，擺明衝著她而來。

還有人會帶頭攻擊她的外貌，拿她跟班花比較，當眾羞辱說「比不上人家」。更誇張的是，公民課要演情境劇，角色有警察、強姦犯與受害者，她被指定飾演受害者，好友則飾演強姦犯，沒想到當她依劇情被侵犯時，飾演警察的男同學竟說「她長這樣你也侵犯得下去喔」，惡質言論令她受創至今。

許慧盈回憶起往事忍不住哽咽，「我好多次放學哭著回家，不懂自己到底做錯什麼？因為他們這樣霸凌，導致我自信全失，我也因為這樣，一直對外表沒有自信，最嚴重的時候，還曾經看著鏡子裡的自己，一直掉眼淚甩自己巴掌，不知道為什麼要被這樣欺負。」

這段慘遭霸凌的過往令許慧盈覺得異性很現實，更不知道如何與他們相處。許慧盈說，自己在高中時期就已過度減肥，回想起來應該是憂鬱症的症狀，對自己外表的要求也相當苛刻。

▲許慧盈外形亮麗IG有4.7萬人追蹤。（圖／翻攝自IG）

沒想到外型改變後，過去帶頭霸凌許慧盈的男同學還反過來追求她，對於過去霸凌的事不以為意，甚至還美化記憶稱「我是想幫妳，把妳帶到班上的圈圈裡耶」。

許慧盈回想仍然氣憤，「霸凌的人長大後或許會忘記自己做過什麼，但是受傷的人永遠沒辦法抹去傷痛。我那時候才認知到所謂的現實，傷害過我還這樣對我。」

她希望自身經驗，能給有相同傷痛的人力量，「當時我不懂得告訴父母跟老師，我選擇默默承受，到後面變成生病的狀態，我就是很想避免受到這些傷害的同學，有這種想不開的想法，因為我曾經也有這樣的想法。」

對於不敢求救的人，許慧盈則喊話，「你當下如果真的覺得不舒服，不要畏懼，你不知道怎麼處理，就由大人為你處理，甚至是法律，要學會懂得保護自己，不要一味承受，因為累積下來的陰影很難走得出來，像我就變成了憂鬱症。」