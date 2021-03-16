金正恩胞妹嗆辣轟美韓聯合軍演：這4年想睡得安穩　就別製造煙硝味

▲金與正發聲明嗆聲拜登政府。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國國務院發言人才說美方透過多項管道試圖聯絡北韓未果，北韓領導人金正恩胞妹金與正便在周二（16日）透過聲明砲轟美韓軍演。聲明表示拜登政府若想睡得安穩，就別製造煙硝味，兩韓之間也難以回到3年前如春天一般的良好關係。

CNN引述朝中社報導，金與正在聲明中藉由拜登政府公開施壓的時機回應，「我們藉這個機會警告美國新上任、想在我們土地上製造煙硝味的政府，如果他們在接下來4年的每個晚上想睡得安穩的話，最好不要在第一步就搞臭了。」

美韓聯合軍演在即，儘管今年規模縮小，但因是拜登政府上任首次軍演，北韓意圖強硬表態並下馬威。此外，國務卿布林肯（Tony Blinken）和國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）也已在15日出訪東北亞區域，預計將與南韓及日本官方會晤。

白宮新聞秘書莎琪（Jen Psaki）15日稍早向記者表示，拜登政府嘗試各個管道與北韓對話，「外交始終是我們的目的。我們的目的就是降低情勢升級的風險。」不過國務院發言人波特（Jalina Porter）在新聞簡報中說：「為降低情勢惡化風險，自2月開始，我們透過若干管道與北韓接觸，包括紐約在內」，結果卻是北韓全數不回應。