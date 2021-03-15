「黃沙」狂捲蒙古！強烈沙塵暴釀9死12失蹤　下一波襲南韓

記者郭家榮／綜合報導

北京市近日遭受近10年來最強的沙塵暴侵襲，鄰近的蒙古國也受到影響，有9人遇難死亡，仍有12人失蹤待搜尋中，而這波沙塵暴預計16日凌晨吹入南韓。

根據《韓聯社》報導，由於俄羅斯貝加爾湖附近的高壓，與中國大陸東北地區的低氣壓的氣壓梯度大，以至於內蒙古和戈壁沙漠的風速高達每小時50到70公里，因此出現大規模的沙塵暴天氣。

▲沙塵暴侵襲北京市，有如末世恐怖電影景色。（圖／記者陳政錄攝，下同）

這波突發性的沙塵暴不僅睽違6年侵襲北京市，還影響包括新疆、內蒙古、甘肅、寧夏、陝西、山西、河北、天津、黑龍江、吉林、遼寧等省市，強度和範圍都是近10年最強，街道一片黃色薄紗覆蓋，有如末世恐怖電影景色。

大陸《央視》報導指出，蒙古國國家緊急情況總局發布最新消息，該波強烈沙塵暴肆虐，累計有586人失蹤，截至15日13時，已找到565人，有9人已遇難死亡，搜救單位仍在搜尋其餘失蹤的12人。據了解，初步統計，沙塵暴已導致58間房屋倒榻，有20間房屋的屋頂被吹走。

隨著中國大陸東北地區的低氣壓東移，沙塵暴預計將於16日清晨隨北風吹入南韓，目前首爾市區已被霧霾壟罩。

至於該波沙塵暴是否影響台灣，環保署回應，近期台灣因為環境風場為偏東風，加上風速弱，基本上不會受影響；不過近期西半部擴散條件不佳，容易累積汙染物，中部及雲嘉南的空氣品質易達紅色警示等級，提醒民眾注意。