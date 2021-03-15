恐怖孫竟從褲裡掏出「阿公的耳朵」　自封家庭屠夫：他該走了！

▲美國男子在警方審訊過程中，從褲子口袋掏出爺爺的耳朵。（示意圖／CFP）

記者張寧倢 ／編譯

美國佛州30歲男子帕克（Kolby Allen Parker）遭指控殺害77歲祖父，起初他對警方供稱，是祖父吸毒後精神狀態不穩，持刀朝他衝過來，為了自我防衛才會對祖父動手，但在隨後的審訊中，帕克竟然從褲子口袋掏出一對耳朵，還企圖奪下員警配槍，最後遭以二級謀殺罪被強制關押，不得保釋。

根據《華盛頓郵報》報導，佛州萊克縣（Lake County）治安官13日晚間接獲持刀傷人的舉報電話後，趕往案發現場，發現帕克站在門廊上，雙手與手臂沾滿鮮血，一旁躺著一具殘缺的人類屍體。警方確認死者為帕克的爺爺老威爾斯（Ronal Wells Sr.），並發現遺體有多處刺傷、耳朵被割。

帕克被帶回審訊後向警方供稱，老威爾斯吸大麻後與自己發生爭執，便持刀朝他撲過來，帕克隨即從爺爺手中奪刀，然後一刀刺向爺爺的心臟。逮捕報告中寫道，帕克向負責訊問的副警長謊稱自己藏有武器，進行搜身後卻沒有找到任何武器，但警方發現他身上每個口但都藏有未知的物品，「摸起來很軟，同時也很堅韌，不過警員並未取走這些東西。」

副警長接著問帕克是否知道叔叔小威爾斯（Ronal Wells Jr.）的下落，沒想到，帕克在回答「我知道」的同時，竟然從褲子口袋掏出2個被割下的耳朵，還說「他就在這裡。」語畢，帕克就突然抓狂，暴力攻擊警官，還企圖搶奪警察佩槍與電擊槍，由3名員警合力將他制服後送往醫院，目前則已關押至萊克縣監獄，且不得保釋，後續將於4月5日開庭。

Florida man allegedly took his grandfather's severed ears from his pockets while talking to police https://t.co/3R84Dbd4qQ — Jeffrey Levin (@jilevin) March 15, 2021

報導指出，警方很快地證實帕克從口袋掏出的正是爺爺老威爾斯的雙耳，調查人員更在帕克臥房中看見令人不安的景象，他將一條圍裙掛在牆上，上面寫著「家庭屠夫」，還有兩個沾滿血的假耳朵。此外，警探重新搜查現場時也發現，門廊角落有一根染血的鋁製球棒，廚房桌上有一把木柄大菜刀，刀上的血還滴落在地板上。

帕克後來在一份證詞中坦承，自己是先用球棒擊打爺爺的頭部，直到他倒地不起後，再從桌上拿起菜刀，往爺爺的脖子與胸口刺下數刀，最後割下他的2只耳朵，而當被問及為什麼要殺害親生祖父的時候，帕克回答，他想讓爺爺和去世的奶奶在一起，「他該走了。」

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