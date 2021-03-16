超便宜價格曝！國軍服裝供售站開幕　國防部：不會想去軍用品店買

▲店內用品應有盡有。（圖／軍聞社）

記者陳俊宏／綜合報導

國軍服裝供售站大直門市15日舉行開幕典禮，國防部後勤參謀次長室助理次長李莒聲信心滿滿表示，比較價格後，相信官兵絕對不會想去民間軍用品店購買。除了實體店面外，國防部也推出網購需求，讓官兵直接用APP下單，十分方便。

國防部長邱國正親自出席典禮，他致詞表示，和大家一起見證國軍後勤革新的歷史性一刻，國防部近年來為落實三軍統帥總統蔡英文照顧軍官兵生活的美意，積極推動各項國防革新政策，到各個服裝供售站，選購日常生活、操課訓練所需要的軍用服裝。

▲▼國軍服裝供售站大直門市15日開幕。（圖／軍聞社）



門市內擺放三軍官兵主要的服裝及配件等品項，包括軍便服、迷彩戰鬥服、軍靴都有。以迷彩褲來說，國軍服裝供售站僅賣592元，民間軍用品店則要價850元。

李莒聲說，「你可以去比較它的價格，我相信你絕對不會想到軍用品店去買」；另外，物件要先滿足到軍人的需求，後續看在部隊供補後，再考量是否要做一些民間配用。

除了實體店面外，國防部也推出網購需求。國防部表示，官兵們可利用實體店面或「陸軍服裝供售站」APP、「海軍服裝供售站」APP、「空軍服裝供售站」APP進行線上訂購，網購還能宅配到營區、住家或超市商店；為服務偏遠地區的駐防官兵，將機動開設服務據點及行動巡迴車，請大家多加利用唷！

▼邱國正親自走訪門市。（圖／軍聞社）

▼國防部製作國軍服裝供售站採買全攻略。（圖／翻攝國防部發言人臉書／下同）

