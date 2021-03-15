國防部：今年預劃原型艦安放龍骨、快速布雷艇3艘交艇

▲快速布雷艇外觀。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文）



記者黃巈禾／台北報導

國防部長邱國正上任後，17日首度赴立法院外交國防委員會進行業務報告，書面報告15日送到立法院。根據國防部對公布的時程，國造潛艦去年開工，預計2024年下水，經各項測試符合軍方所需，最快2025年交艦並正式服役。過去國防部未提及「安放龍骨」的確切時間。根據報告，今年預劃執行潛艦原型艦安放龍骨。

國防部表示，為完善國防產業發展環境，「國防產業發展條例」業於108年6月19日制定公布，並於去年9月完成8項授權法規命令訂定發布，規劃陳報行政院建議於今年6月施行，將可激勵國內廠商投入國防產業。

國防部指出，「國機國造」以新式高教機為起始，去年6月如期首飛，今年預劃完成首架交機，全案管制於115年達成66架交機目標，另配合經濟部遴選漢翔公司成立「F-16型機維修中心」，爭取原廠授權認證，後續將由維修中心持續洽談技轉事宜，俾縮短維修期程，提高裝備妥善。

國防部提到，「國艦國造」以整體規劃、分批造艦策略，提出穩定造艦需求，去年「潛艦國造」及「快速布雷艇」等6項造艦計畫，已依節點完成各項工作，今年預劃執行潛艦原型艦安放龍骨、兩棲船塢運輸艦下水、高效能艦艇首艘交艦、快速布雷艇3艘交艇及新型救難艦開工等作業。