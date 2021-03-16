「你有女友了！」少女問學長3次仍遭硬上　打給男友求救

▲少女在學長家遭硬上。（示意圖／翻攝免費圖庫pixabay）



記者陳俊宏／綜合報導

17歲少女和陳姓學長逛夜市，她見他有意發生關係，三次詢問對方的女友，仍遭霸王硬上弓，事後打給男友求救。她在法庭時證稱，如果學長是單身的話，「我並沒有這麼反抗與他發生性行為。」台北地院依強制性交罪判陳男3年6月徒刑。

判決指出，2017年5月，少女和陳男先去逛夜市，之後回到對方租屋處，當晚10時許兩人先親吻。她指控，「被告準備要跟我發生性行為時，有先親我，當時我以為被告是單身，所以沒有拒絕被告，在親的時候，我有問被告說你之前那個女朋友呢？被告回答我說他女朋友在原本的地方。我跟被告說這樣不好吧、女朋友知道嗎？被告跟我說沒有關係。」

少女證稱，然後被告就伸手要脫她的衣服，「因我對被告的印象滿好的，且不想搞得太難看，以為口頭跟被告講，被告就會停止這些舉動了。所以脫上衣時，我好好跟被告說不要這樣子，你已經有女朋友了。」未料她之後仍遭硬上。

少女說，他趁被告去廁所時，打LINE的電話給男友，但對方沒接，改傳LINE說「我想回家」，但仍未讀未接，才打給同學，「因當時是半夜，我不知道要去哪裡，隔天我等男友到時便離開。」

▼陳男不顧少女反抗硬上。（示意圖／翻攝免費圖庫123RF）



少女隔天傳訊息給陳男，「我覺得對我造成很大的陰影」、「看得出來我很排斥吧」；陳則回，「抱歉讓妳受傷」、「覺得我被跳了一個坑」、「妳沒有抵抗…」

少女男友證稱，當時載她回兩人住的地方休息，「後來我就說我去上班了，我上班回來後，她就說她被性侵，被學長硬上，她當時很難過，我不想讓她再回憶這件事情，所以我沒有再問她。之後，我有建議她報警，但她想說事情不要鬧大，提出要去找被告談和解。」

少女男友說，當時她先跟被告通話，「然後我在旁邊看，後來是她已經受不了，全身發抖快要哭了，我才接手講電話。我與她去找被告談和解時，被告與她還在談，警察就來了，她就沒有堅持要和解，希望一切依法處理。」

少女對法官說，「如果被告是單身的話，我並沒有這麼反抗與被告發生性行為。」陳男否認犯行辯稱，與少女是合意發生性行為，並未違反對方意願。

法官不採信被告辯詞，認為他不顧告訴人已一再表示不願發生關係，竟仍以手及身體壓制的強暴手段，違反其意願強制性交得逞；審酌其雖與告訴人達成調解，且依約賠償20萬元完畢，然其犯後僅坦承部分客觀事實，始終否認有強制性交犯行，犯後態度難認良好，不宜輕縱，亦難見悔悟之情，因此判刑。全案可上訴。