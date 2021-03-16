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馬偕狼醫性侵！學妹深夜發58字：不會被擊倒　渣學長逼刪文對話曝

▲▼台北馬偕醫院，新logo。（圖／記者季相儒攝

▲台北馬偕醫院主治醫師陷入性侵疑雲。（圖／記者季相儒攝

記者葉國吏／綜合報導　

北部一名就讀醫學大學的女學生指控，遭一名馬偕醫院主治醫師學長性侵，引發外界關注！女學生15日貼出主治醫師學長的對話記錄，可以看到學長私訊要求刪文，而女學生也在16日深夜再度發文「我不會被擊倒」。

回顧整起事件，女學生日前在臉書發文，表示自己在醫院遭到Dcard認識的學長性侵。女學生透露，當時她到醫院候診，學長便帶她到醫院樓梯角落性侵，甚至還說「妳的技術不錯欸」，讓女學生崩潰、癱軟跌坐在加護病房門禁區外。

▲女學生將醫師學長的對話截圖PO出。（圖／翻攝臉書）

女學生首次在臉書發文透露此事後引來學長私訊，表示她的文章「編輯記錄」已經涉及妨礙名譽，已經聯絡律師提告「請妳立即刪文」。從另一張私訊對話則可以看到，女學生跟學長明確表明「有男友」，卻仍是不斷邀約。面對性侵疑雲，馬偕醫院15日下午發表聲明澄清，表示該醫師僅帶女學妹到僻靜處聊天10多分鐘，絕無性侵被害人情事。

事件曝光後引發外界關注，女學生16日深夜臉書再度發文，強調「我不會被擊倒。就算再多酸言酸語，我也會為了想要保護其他人的初衷，勇敢地站出來，親愛的朋友們不要擔心，我會努力撐下去的。」

▼女學生16日深夜再度發文，強調不會被擊倒。（圖／記者葉國吏翻攝）

▲▼馬偕女學生再度發文。（圖／記者葉國吏翻攝）

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