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侯友宜宣布：新北4間醫院自費採檢3月起調降至5800

▲侯友宜召開「急救責任醫院防疫精進會議」。（圖／衛生局提供）

▲侯友宜召開「急救責任醫院防疫精進會議」。（圖／衛生局提供）

記者羅婉庭／新北報導

新北市18家急救責任醫院醫事人員優先接種疫苗國內新冠疫情稍見舒緩，新北市長侯友宜於26日下午，邀集新北市醫師公會及轄內18家急救責任醫院代表，召開「急救責任醫院防疫精進會議」。市府於會後公布，雙和醫院、耕莘醫院、永和耕莘醫院、恩主公醫院於3月1日起一般採檢費用每件自6300元調降至5800元。

對於新冠肺炎自費採檢費用，雙和醫院、耕莘醫院、永和耕莘醫院、恩主公醫院，重新檢視成本後，於3月1日起4間醫院一般採檢費用每件自6300元調降至5800元。土城醫院配合市府政策，提供-20℃疫苗冷凍庫予衛生局儲存本市疫苗，對此，侯友宜在會中多次感謝院方協助。

▲侯友宜召開「急救責任醫院防疫精進會議」。（圖／衛生局提供）

侯友宜於會中表示，感謝醫師公會及急救責任醫院院長暨醫護人員們，365天全年無休的面對「嚴重特殊傳染性肺炎」這種全球性的新興傳染病，秉持專業、堅守崗位，在防疫最前線作戰，不只在照護病人上扮演診療、篩檢、隔離治療等重要的醫護工作，同時也有著安定民心的意義。

侯友宜說，國內防疫能讓國際驚艷，多賴醫療體系持續堅守崗位，新北市尤以18家急救責任醫院承擔起採檢、收治確診個案及集中檢疫支援等第一線工作，提供足夠收治能力及採檢量能，迄今已收治108例確診個案及完成1萬4,070人的檢體採集；為降低國內社區傳播風險，及避免造成醫療體系負擔，秋冬防疫專案將調整並持續執行，市長也請民眾及醫療院所配合。

醫事人員是中央疫情指揮中心公布接種COVID-19疫苗最優先對象。侯友宜強調，市府一定會擔負醫院的後盾，優先給18家急救責任醫院醫事人員接種，確保醫護團隊伙伴們無後顧之憂，安心為病人服務。並以急救責任醫院作為第一階段接種地點，以因應接種後突發狀況及時給予最適當的處置。後續再視疫苗供貨情形及實施對象，將接種地點擴增至29區衛生所及其他醫療院所。

▲侯友宜召開「急救責任醫院防疫精進會議」。（圖／衛生局提供）

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