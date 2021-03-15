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陸高層赴港開座談會討論選制　林鄭月娥街頭挺「愛國者治港」

▲香港特首林鄭月娥現身街頭，力挺完善香港選制活動。（圖／翻攝海外網）

▲香港特首林鄭月娥現身街頭，力挺完善香港選制活動。（圖／翻攝海外網）

記者魏有德／綜合報導

大陸全國人大常委會法制委員會、國務院港澳辦、中央駐港聯絡辦今（15）日起連續3天在香港舉行座談、訪談等活動，針對完善香港選制的決定，聽取特區政府和香港各界人士的意見建議。此外，香港特首林鄭月娥也現身街頭，用行動力挺「撐香港完善選制」的連署活動。

▲香港特首林鄭月娥參與連署。（圖／翻攝海外網）

▲香港特首林鄭月娥參與連署。（圖／翻攝海外網）

香港《大公文匯全媒體》報導，全國人大日前表決通過關於完善香港選舉制度的決定後，連日來，「香港各界撐全國人大決定完善選舉制度連線」在全港各區擺設街站，收集市民支持人大決定的簽名。特首林鄭月娥15日也來到民建聯位於港鐵堅尼地城站出口的街站簽名，以行動力撐人大決定。

林鄭月娥在回應特區政府完善選制工作時表示，未來12個月要做好三場選舉，時間非常緊湊，「從草擬工作、聽取意見，公眾解說等工作，我都是親自督導，因為這件事太重要，與香港國安法可以說是不相伯仲，所以我不會推給其他人處理，全部都自己做！」

▲▼大陸全國人大法工委副主任張勇。（圖／取自國新辦）

▲大陸全國人大法工委副主任張勇。（圖／取自國新辦）

至於大陸全國人大作出決議後，常委會也迅速展開一系列完善選制的措施。大陸港澳辦常務副主任張曉明、全國人大法工委副主任張勇及香港中聯辦主任駱惠寧皆出席自今天開始的座談會。座談會除聽取各界意見，也將與特區政府進行選制制定舉措的協調溝通。

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