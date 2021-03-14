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G7批評修改香港選制　陸港澳辦：粗暴干涉中國內政！

▲▼ 2021、兩會、習近平、李克強、林鄭月娥、維安 、兩會場外、毛澤東、人民大會堂。（圖／路透社）

▲大陸全國人大決定修改香港選舉制度。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

七國集團（G7）日前針對大陸全國人大決定修改香港選制發表聯合聲明，指該決定意在消滅香港異議聲音，窒息香港的政治多元化。對此，大陸國務院港澳辦14日表示，七國集團發表的聲明歪曲事實，妄加評論，違反了國際法和國際關係基本準則，是對中國內政的粗暴干涉。

港澳辦指出，全國人大對香港特別行政區選舉制度作出修改和完善，純屬中國內政，任何外國都沒有資格說三道四，「七國集團就全國人大有關決定發表的聲明歪曲事實，妄加評論，違反了國際法和國際關係基本準則，是對中國內政的粗暴干涉。」

▲▼ 2021、兩會、習近平、李克強、林鄭月娥、維安 、兩會場外、毛澤東、人民大會堂。（圖／路透社）

港澳辦提到，全國人大日前作出完善香港選舉制度的決定，目的就是為「一國兩制」在香港行穩致遠築牢制度根基，這是包括香港同胞在內的全中國人民的共同意願，是確保香港長治久安的治本之策。

港澳辦表示，實踐證明，要全面準確貫徹「一國兩制」方針，就必須實行「愛國者治港」；要維護香港繁榮穩定，就必須實行「愛國者治港」；要推進香港民主穩健發展，就必須實行「愛國者治港」。

港澳辦指出，港獨、黑暴、攬炒等違法活動在香港一度肆虐，與西方一些國家公開或暗中支持直接相關。在香港局勢由亂轉治、日漸向好的今天，少數西方國家仍然打著「自由」「民主」幌子，極力干擾香港事務，其政治圖謀世人皆知。

港澳辦強調，中央政府貫徹「一國兩制」方針，維護國家主權、安全、發展利益和香港長期繁榮穩定的決心堅定不移，反對外部勢力插手香港事務和干涉中國內政的決心堅定不移，任何霸權主義行徑必將以失敗告終。

▲▼ 2021、兩會、習近平、李克強、林鄭月娥、維安 、兩會場外、毛澤東、人民大會堂。（圖／路透社）

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