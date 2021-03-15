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林鄭月娥：完善選制12個月內要完成　將親自督導「不下放他人」

▲香港特首林鄭月娥。（圖／路透社）

▲香港特首林鄭月娥。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港特首林鄭月娥近日接受《大公報》專訪，強調完善選舉制度的時間表非常緊湊，一定要在未來12個月內完成所有工作，不存在「盡量做」的情況，而且相關工作太重要，所以會由她親自來督導，不會下放給他人。

林鄭月娥指出，完善選舉制度的時間表非常緊湊，一定要在未來12個月內完成所有工作，不存在「盡量做」或是「做到就好做不到就不好」的情況，「當全國人大常委會根據有關決定修改基本法附件一和附件二之後，我和特區政府將全面配合有關修訂工作，完成本地法律修訂。」

林鄭月娥表示，這次法律修訂的內容未必復雜或很多爭拗，但牽涉太多條文，預計有超過20條的主體法例和附屬法例需要進行修訂，有些法律修訂是牽一髮動全身，「你在這裡改了，可能其他法例都要相應去改，所以這是非常之人手密集的工作，政府傾向以綜合條例草案的形式處理，而不是逐條寫出來。」

▼林鄭月娥赴北京參加兩會。（圖／路透社）

▲▼ 2021,香港,改選,選舉,李克強,林鄭月娥,北京街頭、中央軍委軍紀委書記張升民。（圖／路透社）

林鄭月娥強調，法例草擬工作、聽取各界意見或提出意見的工作，乃至向公眾解說的工作，皆由她親自督導，因為「這件事太重要，與香港國安法不相伯仲般重要，所以我不會下放給其他人，全部由我自己做。」

林鄭月娥提到，要預留足夠的時間給立法會進行審議，目前已經得到立法會主席梁君彥的支持，相關審議會議將「開快車」，或視乎需要增加會議，甚至讓其他會議讓路等，「我與梁君彥都強調要有足夠時間審議，不能太倉卒，因為這麽重要的條例，寧願多開會議，會議時間長一點，撥走其他會議騰空立法會會議時間表去處理。」

林鄭月娥還說，在這個歷史的轉折點，作為僅是香港特區的官員，能夠因為做了保護國家安全的事，因為承擔，而引起個人受到這些影響，可能是一份光榮，「相信今次完善選舉制度還會引來個別西方政府採取行動。但我們個人就不會怕了，因為中央是我們最堅強的後盾。」

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