到正宮婚宴踩點「拍挑釁照」！小三極樂腳鍊挑逗人夫：蚵仔多吃點

▲小三多次激戰人夫，還拍攝挑逗照氣炸正宮。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者戴若涵／高雄報導

高雄一名人夫阿勁（化名）婚後出軌，與小三幼幼（化名）多次發生性行為，幼幼甚至因此懷孕、墮胎，他為了彌補還陪幼幼去拜嬰靈，但2年的時間內，他疑似承受不住夾在兩個女人之間的壓力，於2020年輕生。正宮氣炸提告求償，法院日前判決出爐！

正宮指出，與丈夫2016年3月間結婚，2018年12月間某日凌晨，她見到幼幼打電話給丈夫，還嚴詞告訴對方「不要再跟我老公聯絡」，沒想到幼幼卻仍在2018年12月17日至2020年2月10日期間與丈夫交往，雙方不僅以「老公」、「老婆」「寶貝」、「baby」等語互稱，丈夫還曾與上演溫馨接送情，相約拍攝婚紗照、住摩鐵，幼幼還穿阿勁買的情趣內衣、腳鍊拍攝挑逗照。

正宮表示，她與丈夫補辦婚宴時，幼幼還有到現場拍照挑釁，丈夫因為不堪幼幼的糾纏及內心譴責，於2020年2月10日自殺身亡，留下她與幼子，讓她飽受丈夫外遇、小三介入家庭的精神折磨，決定向幼幼提告求償100萬元精神撫慰金。

▲幼幼戴腳鍊、穿情趣內衣拍攝鹹濕照，還叫人夫多吃點蚵仔。（圖／取自免費圖庫isorepublic）

對此，幼幼則稱，當初是阿勁隱瞞已婚身分積極追求，雖然2018年7月間她有進行人工流產，但孩子的爸是她的丈夫，當初是阿勁自告奮勇要陪同她去宮廟超渡嬰靈，並主動填寫資料，表示願意當往生嬰兒的爸爸，在牌位上列名「陽上父」，另外，她小產後便與丈夫感情大不如前，碰上阿勁溫情攻勢，這才答應與阿勁交往，強調自己「同為受害人」，無意侵害正宮的配偶權。

雖然幼幼辯稱，自己是因為阿勁以死相逼，才會與對方藕斷絲連，但法官勘驗兩人對話發現，過程中阿勁不僅沒有出言威脅，雙方甚至還有不少鹹濕對話，包括「我要射到妳滿出來」、「射到從妳肚臍流出來」幼幼還積極回應「好像很屌欸」、「你蚵仔多吃一點」，話語間充滿挑逗，不採信她的說詞，判她應賠償正宮36萬元。