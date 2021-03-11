4種可能外遇的關係！她曝「職場」最會擦槍走火　網：真的容易發生

▲與同事長時間相處，容易日久生情。（示意圖／記者黃心瑀攝）



記者黃可昀／綜合報導

已婚民進黨立委王定宇和發言人顏若芳爆出同居疑雲，雖然兩人聲稱只是「房東與房客」的關係，但同居一事仍讓外界有諸多揣測。兩性作家欣西亞分析了4種「容易讓男人外遇的關係」，並指出陳定宇和顏若芳很有可能就是第1種與第3種的綜合，「至於有沒有真的偷情？只有當事人心裡最知道，反正觀眾的眼睛是雪亮的。」

欣西亞在粉專PO文，她認為同事關係、網友關係、因工作所衍生出的關係、舊識或前任關係這4種最容易發展出婚外情，「若王定宇和顏若芳真的搞外遇，那麼兩人的關係可能從️1+3（同事關係+因工作所衍生出的關係）衍生出」。

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她解釋，同事朝夕相處，「相處時間搞不好也長過一般夫妻，於是更容易日久生情」，且同事一起奮鬥打拼，會有革命情感，相互扶持的氛圍使得曖昧情愫更容易一觸即發；此外，王定宇和顏若芳也符合「工作所衍生出的關係」，在工作場合所認識的異性都算此項，「他們最初一定也不曉得自己會跟上述對象發展成不倫，但愈不知道防範的關係愈可能攻其不備。」

網友無奈留言，「2、4偏向年輕人，有社會歷練的人出軌非1則3」、「怎麼這四種關係都這麼誘人啊⋯」、「處處充滿著外遇的風險」、「同事關係真的很容易發生」、「道德觀念真的很重要，真正愛對方，就不會有做出傷害對方的事。」