　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

4種可能外遇的關係！她曝「職場」最會擦槍走火　網：真的容易發生

▲情侶,摸頭,男女（圖／記者黃心瑀攝）

▲與同事長時間相處，容易日久生情。（示意圖／記者黃心瑀攝）

記者黃可昀／綜合報導

已婚民進黨立委王定宇和發言人顏若芳爆出同居疑雲，雖然兩人聲稱只是「房東與房客」的關係，但同居一事仍讓外界有諸多揣測。兩性作家欣西亞分析了4種「容易讓男人外遇的關係」，並指出陳定宇和顏若芳很有可能就是第1種與第3種的綜合，「至於有沒有真的偷情？只有當事人心裡最知道，反正觀眾的眼睛是雪亮的。」

欣西亞在粉專PO文，她認為同事關係、網友關係、因工作所衍生出的關係、舊識或前任關係這4種最容易發展出婚外情，「若王定宇和顏若芳真的搞外遇，那麼兩人的關係可能從️1+3（同事關係+因工作所衍生出的關係）衍生出」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

她解釋，同事朝夕相處，「相處時間搞不好也長過一般夫妻，於是更容易日久生情」，且同事一起奮鬥打拼，會有革命情感，相互扶持的氛圍使得曖昧情愫更容易一觸即發；此外，王定宇和顏若芳也符合「工作所衍生出的關係」，在工作場合所認識的異性都算此項，「他們最初一定也不曉得自己會跟上述對象發展成不倫，但愈不知道防範的關係愈可能攻其不備。」

網友無奈留言，「2、4偏向年輕人，有社會歷練的人出軌非1則3」、「怎麼這四種關係都這麼誘人啊⋯」、「處處充滿著外遇的風險」、「同事關係真的很容易發生」、「道德觀念真的很重要，真正愛對方，就不會有做出傷害對方的事。」

【這四種關係，最容易讓男人外遇】 已婚民進黨立委 #王定宇 與兼任民進黨發言人的新聞部主任...

欣西亞和Shane任翔發佈於 2021年3月10日 星期三
ET快訊
快訊／Junior認了分手7年空姐女友！半年前才同遊淡水
這4種關係「最容易外遇」！　網同感：真的最會發生
罔腰穿小可愛跨坐男友　網狂盯腹部：恭喜卸貨
無印良品「史上最多商品降價」！　比日本還便宜

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

奈良美智特展禁攝影原因曝！精密佈局入口　空間也是創作一部分

到帛琉確診新冠能返台？新光醫院：無症狀、輕症可在當地治療

311地震10周年！林佳龍貼「這首歌」大讚：無情天災看台日友誼

最討厭台灣哪一點？網一面倒狂指「2問題」：真的好糟

造句練習「不僅…還…」差點毀清白！人父3白眼：還好有檢查

以為是賽道！竹北神奇路口「狂塞10個號誌燈」　在地人曝原因

4種可能外遇的關係！她曝「職場」最會擦槍走火　網：真的容易發生

高雄鐵板燒店誤開500萬發票！急發尋人啟事　國稅局曝解套方法

瑞典醫自揭打AZ疫苗同事集體病假　指揮中心：台灣醫護採分批接種

媽幫IKEA獅子洗澡！烘乾變「Q毛綿羊」超爆笑　女兒泛淚：牠不喜歡

莊凌芸逝世..蕭敬騰心碎：是個惡夢　他難過好多天..「不知她受了多少委屈」

太胖被甩！他魔鬼狂練臉部肌肉　2月後獲超稜角線條自封下顎CEO

有夠衰！男遭小貨車「0減速衝撞」 還被駕駛打斷鼻梁嗆：停那幹嘛

教妹妹刷牙、口紅「當糖果含」！　哥哥當跟屁蟲一整天...妹妹氣瘋

林敬倫.潘君侖.曹佑寧跳遠全場驚呼　超猛成績直逼「張庭瑚紀錄」！

明杰摸腿、親額頭開撩小林依晨！　當街親暱摟抱約會全被拍

男子騎車70公里為「載癌妻看病」　警攔查竟是通緝犯！結局神展開

不想努力了！鮮肉花式開撩姨叔 搭車「用肉償」司機神回嚇爆他XD

日月潭底「清朝遺跡」因乾旱現身　 黃家土地糾紛浮現！官司數10年

長腿正妹「對尬2警」醉男友超盧　她轉身霸氣怒喊：你給我安靜！

奈良美智特展禁攝影原因曝！精密佈局入口　空間也是創作一部分

到帛琉確診新冠能返台？新光醫院：無症狀、輕症可在當地治療

311地震10周年！林佳龍貼「這首歌」大讚：無情天災看台日友誼

最討厭台灣哪一點？網一面倒狂指「2問題」：真的好糟

造句練習「不僅…還…」差點毀清白！人父3白眼：還好有檢查

以為是賽道！竹北神奇路口「狂塞10個號誌燈」　在地人曝原因

4種可能外遇的關係！她曝「職場」最會擦槍走火　網：真的容易發生

高雄鐵板燒店誤開500萬發票！急發尋人啟事　國稅局曝解套方法

瑞典醫自揭打AZ疫苗同事集體病假　指揮中心：台灣醫護採分批接種

媽幫IKEA獅子洗澡！烘乾變「Q毛綿羊」超爆笑　女兒泛淚：牠不喜歡

「日系運動車款」賽道亂鬥！ZX-25R空降250cc級距馬力王者

雲林「防災士培訓」開訓　李鴻源受聘顧問協助推廣防災

奈良美智特展禁攝影原因曝！精密佈局入口　空間也是創作一部分

味全龍成「首進駐北市職棒隊」　蔡炳坤盼創造3贏「活絡商圈」

黃捷批國民黨想重啟核四「可惡至極」　罷捷團體酸：監督在野黨？

日網友票選希望重製Sony PS上發行遊戲排行　《最終幻想》系列僅獲第三

你在幹嘛！「偷肉現行犯」桌邊被抓到　海豹小眼神求原諒

隋棠、許瑋甯「撞鞋大戰」超養眼！　下衣失蹤狂曬名模級美腿

味全龍登場！《全民打棒球 Pro》改版更新推2VS2即時對戰系統

樂天桃猿安排開季名單　曾總點名2年輕野手

妻員工旅遊！「解放比基尼」美炸 他卻1打2怨念深...網：根本炫耀

生活熱門新聞

小6被女大生「吃掉」　鳳梨得意認了

台灣亞特蘭提斯！翡翠水庫藏沉睡35年碧山國小

9年用不完！好市多神器霸王長1公里

12萬金主現身！她好市多連買2次「理由羨炸」

長髮妹坐博愛座被嗆：妳滿55歲了？

美星巴克求助　台博士拿下吸管訂單

福原愛已輸！網指1關鍵：江大獲全勝

雙馬尾嬌小正妹開大卡車！網友神出她IG

小6被羽球隊女大生教練「吃掉」　鳳梨得意：不小心就乾柴烈火

鳳梨酥被陸棄單　微熱山丘回應了

金融高層父母離婚　鳳梨獄中寫信給媽

妹子夾髮捲趴趴走　網狠酸：顏值扛不起

女大生門打不開！鎖匠解鎖揭真相　網：快搬走

正妹老師「渾圓形狀」被看光　網狂噴鼻血

更多熱門

相關新聞

兩性專家曝「4種關係」最容易讓男人外遇

兩性專家曝「4種關係」最容易讓男人外遇

民進黨立委王定宇被爆料與小17歲的民進黨發言人顏若芳同居一事，引發各界熱議。撇開兩人的真實關係，有兩性專家分享，「最容易讓男人外遇的4種關係」，但也強調，就算知道這些仍防不勝防，回歸到根本就是，用心經營彼此的愛情，寵愛自己和疼愛對方。

長相不重要！老司機曝男人外遇「黃金3守則」

長相不重要！老司機曝男人外遇「黃金3守則」

馬俊麟出軌王瞳　馬妻出庭6字曝現況

馬俊麟出軌王瞳　馬妻出庭6字曝現況

未婚妻懷孕3月坦言「不是你的」他崩潰

未婚妻懷孕3月坦言「不是你的」他崩潰

人妻狂啪男同事！搞出人命曝「愛愛次數」多到算不出

人妻狂啪男同事！搞出人命曝「愛愛次數」多到算不出

關鍵字：

外遇出軌

讀者迴響

熱門新聞

網紅泡泡龍拍片累倒猝死！萬人痛悼

「最美死刑犯」被槍決！死前要求...全場傻了

競速害死華航副機師！家屬求償1億780萬

福原愛出遊高帥男起底！

小6被女大生「吃掉」　鳳梨得意認了

台灣亞特蘭提斯！翡翠水庫藏沉睡35年碧山國小

1天放屁20次有問題！27歲OL一查癌末

前空姐要求下跪道歉後　潑油縱火燒夫！

即／吵架後爆火警！空姐夫妻全身逾50%恐怖燒傷

日媒又打臉江宏傑！「送福原愛的千萬婚戒是凹來的」

史上最爽訂單！外送員拿到商品3倍費用

9年用不完！好市多神器霸王長1公里

新北男送FM2紅豆湯！她慘遭性侵「永久癱瘓」

浪汪躺床墊斷氣　她要裝箱秒嚇傻

12萬金主現身！她好市多連買2次「理由羨炸」

更多

最夯影音

更多
莊凌芸逝世..蕭敬騰心碎：是個惡夢　他難過好多天..「不知她受了多少委屈」

莊凌芸逝世..蕭敬騰心碎：是個惡夢　他難過好多天..「不知她受了多少委屈」
太胖被甩！他魔鬼狂練臉部肌肉　2月後獲超稜角線條自封下顎CEO

太胖被甩！他魔鬼狂練臉部肌肉　2月後獲超稜角線條自封下顎CEO

有夠衰！男遭小貨車「0減速衝撞」 還被駕駛打斷鼻梁嗆：停那幹嘛

有夠衰！男遭小貨車「0減速衝撞」 還被駕駛打斷鼻梁嗆：停那幹嘛

教妹妹刷牙、口紅「當糖果含」！　哥哥當跟屁蟲一整天...妹妹氣瘋

教妹妹刷牙、口紅「當糖果含」！　哥哥當跟屁蟲一整天...妹妹氣瘋

林敬倫.潘君侖.曹佑寧跳遠全場驚呼　超猛成績直逼「張庭瑚紀錄」！

林敬倫.潘君侖.曹佑寧跳遠全場驚呼　超猛成績直逼「張庭瑚紀錄」！

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面