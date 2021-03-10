老婆超正還亂搞！老司機曝男人外遇「黃金3守則」　網拍手讚專業

▲原PO分析正宮很正，男人還會外遇的3大原因。（示意圖／CFP）

記者施怡妏／綜合報導

民進黨立委王定宇被週刊爆料同居發言人顏若芳，雙方澄清是「房東房客」關係，且王定宇妻子也知情，消息曝光後，網路上出現討論的聲浪，有人指出「原配顏值根本屌打發言人」，就算想偷吃，沒有理由找一個顏值輸老婆的對象，就有一名男網友點出3關鍵，分析出正宮很正，男人還會外遇的3大原因。

該名男網友在PTT發文，「男人找打砲對象，跟美醜沒有絕對關係，只要長得順眼，吃得下即可」，而發言人的長相不算醜，符合標準以上，並分析出即使正宮很正，男人還是會外遇的3大原因。

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第一個是「願不願發生性行為」，如果不願意，長多正都沒有用，找砲友根本不是要找正妹，「很多人可能覺得這是廢話，然而這卻是大前提」。

第二點是「配不配合」，有些女生在愛愛時有很多限制，不願意幫男生口交，或是不願意配合男生的要求，只想要自己舒服，不然就是性冷感，但如果遇到超級配合的女生，三不五時還會玩角色扮演，「遇到這種女人，還在乎老婆比她還正嗎？」

第三點式「黏不黏牙」，都說是外遇了，有些女生道德感比較重，知道男生有家室，就會攤牌要對方選擇，但也有人根本不在乎，「反正你有空陪她，她就開心了」。

▲原PO指出，長相根本不是重點。（圖／翻攝自PTT）

原po認為，長的正不正根本不是重點，「我是不知道他們之間有沒有性關係啦，不過男人找打砲對象，主要就這幾個關鍵點」。

貼文一出後，不少網友都大讚分析得很精闢，「你砲友系的嗎」、「很專業，可以備份」、「老司機等等我」、「閣下過來人吧」、「打炮就是要爽，不是要帶出門」、「完全到位，偷吃劈腿就是這概念」、「你可不可以不要這麼專業」。

▼王定宇與妻子、顏若芳。（圖／翻攝臉書、記者周宸亘攝）