偷電纜線小心觸法又觸電　新營警民合作逮捕電纜線竊賊！

▲台南市新營分局員警與民眾合作查獲涉嫌偷電纜線的李姓竊嫌，起獲電纜線贓物。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

台南1名李姓男子4日下午行竊電纜線事跡敗露，新營警方接獲通報，展開搜索，和民眾在附近找尋，果然找到一頭金髮的李嫌當場壓制逮捕，對於警方能及時趕赴現場，抓到竊賊，被害人也深深表達謝意。

警方指出，3月4日下午2時許，台南市警新營分局太宮派出所接獲民眾報案，新營區太南里發生竊案，隨即由線上巡邏人員陳建宏及周韋成前往現場，當場逮獲李姓竊盜嫌疑犯。

經查，被害人住家對面的貨櫃倉庫內，放置平日工作用的工具，4日下午發現有可疑男子出現在屋外，身旁摩托車踏板上放置數捆電纜線，被害人驚覺情況有異，大聲呼叫，嚇得該名男子顧不得機車和贓物，拔腿就跑。

警方抵達現場時，根據發現民眾陳述的特徵，和民眾在附近找尋，果然找到一頭金髮的李嫌當場壓制逮捕，對於警方能及時趕赴現場，抓到竊賊，被害人也深深表達謝意。

太宮派出所所長陳俊宏表示，竊嫌趁機潛入民眾倉庫，不僅竊走民眾平常工作使用的電纜線，更剪斷倉庫內電纜線，影響民眾生計及用電，特別警告竊嫌勿以身試法觸電玩命，另請資源回收廠勿收購來路不明銅線，民眾遇有可疑人、車進出，立即撥打110報案電話報警，防範民生竊盜案件發生。

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