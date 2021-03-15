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教授求婚農村婦遭拒！怒斥不識好歹　呂秋遠：一定要記得阿姨的話

▲老人，退休，關懷，失智，老年。（圖／pixabay）

▲大學教授無法接受被僅有國小學歷的幫傭拒絕，怒斥對方「不識好歹」。（示意圖／pixabay）

實習記者陳妙津／綜合報導

大陸一名62歲獨居教授有房有錢，兒女也在國外讀書，便以每月4500人民幣的薪資，請了一名50歲農村婦女來家中擔任幫傭、照料日常起居，後來日久生情向對方求婚，卻慘被拒絕，讓他怒批對方「別不識好歹，要不是你比較勤快，我還不願意，現在後悔還來得及」，結果反被幫傭打臉，直回結婚後所有勞動都會變成「應該的」，這場婚姻「划不來」。律師呂秋遠則對此評論，這則新聞非常有教育性，「請記得這位阿姨說的話，一定要記得」。

呂秋遠表示，雖然大陸新聞多有造假，或誇大不實處，但這篇新聞相當值得一看，新聞中的教授自復旦大學經濟系退休，每個月有1萬元人民幣退休金，名下還有2棟房子，及100多萬人民幣存款，因為已離婚獨居，子女又在國外，便以每月4500元的價錢聘請僅小學畢業的農村女性來家裡照料起居、打掃洗衣等等。

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後來該名教授對幫傭日久生情，直接求婚卻慘被拒絕，惱羞成怒下怒斥，「你不要不識好歹，我是看得起你才想跟你在一起，想跟我結婚的女人太多了，要不是你比較勤快，我真的不願意娶你，我現在給你個機會，你現在後悔還來得及」。

結果幫傭聽完僅平靜表示，雖然對方經濟寬裕，「但是那些都跟我沒有關係，以後都是你孩子的，你肯定不願意在你的房子上面加我的名字，我現在每個月還能跟你領薪水，如果結婚了，連薪水都沒有，還必須伸手要錢，那種生活我可不想過」。」

呂秋遠表示，該新聞不知真假，但給他的啟示如下：

1.配偶有沒有錢，不關另一半的事，除非他死了、離婚了，才有可能分得到。

2.身為配偶，當然可以分遺產，但在死前、離婚前，另一半都可以把錢移轉給孩子或其他人，配偶一點辦法也沒有。

3.婚前賺的、繼承、贈與取得的財產，即便結婚以後離婚，也不能分到剩餘財產，只能等對方死。為了這麼一點錢，要犧牲20年以上，完全不划算。

4.只有一點錢的人，眼裡看錢特別重，以為別人都肖想他的一點錢。

5.每個人的客觀條件有好有壞，但婚姻不是給對方機會，而是一起成長。當有人認為，我是給你機會才跟你結婚，叫他去吃屎。

6.在婚姻裡，主觀條件比客觀條件重要太多。畢竟配偶有錢，一點也不重要，願意為你花錢才重要。而自己賺錢自己花，這一點最實際。

7.教育程度高，不代表比較聰明，只是代表他有某個學門的專業知識而已，但是在其他部分，可能一竅不通。

8.當人家的家庭幫傭，還可以有尊嚴的領到薪水；當人家的配偶，該做的事還是要做，但是人家會把我們做的事，當作理所當然。

9.不要把對方為我們做的事，當作理所當然。我愛你這三個字，不能當飯吃，更何況是連我愛你都不願意說與做的人。

10.如果結婚了，連薪水都沒有，還必須伸手要錢，那種生活我可不想過。

最後他直言，「請記得這位阿姨說的話，一定要記得」。

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