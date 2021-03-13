婆婆遺產給小姑200萬　貪財大嫂不滿！呂秋遠再打臉：你才公主病

▲原PO不滿老公沒努力爭取遺產。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）



記者崔子柔／綜合報導

一名女網友日前在靠北婚姻表示，婆婆過世後分配給她丈夫及小姑各200萬，讓她不滿明明丈夫是獨子，「平分到底是什麼概念」，引起廣大討論，她昨（12）日又再次發文解釋細節，律師呂秋遠也再度回文，「你才是公主，而且是堅持別人要按照你價值觀去做事的公主、而且是會對別人家的錢指手畫腳的公主」。

原PO先前在「靠北婚姻2.0」發文指出，她不滿婆婆將遺產對分給丈夫及小姑，因為丈夫是獨子，長孫也在他們家，而小姑社經地位高、嫁得也好，不懂「平分是什麼概念」。

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律師呂秋遠11日見其PO文就回應稱她很自私，認為原PO為難自己也為難其他女人，造成廣大討論，引來原PO昨日二度在「靠北婚姻2.0」發文解釋，「我有很多委屈要說」。

原PO表示，小姑年紀比她老公小9歲，在家一直非常受寵、非常公主病，且她出社會後本身社經地位就高，嫁人後全家收入更比原PO夫婦超出一大截，「小姑就是家裡面的經濟強勢」。

▲原PO二度發文。（圖／翻攝自臉書／靠北婚姻2.0）



原PO提到，小姑常安排家庭小旅行、吃大餐，因為會負責出錢，所以不容許更變行程內容，而小姑明知她不吃牛肉，卻仍安排去吃燒烤排擠她，出國時也安排海島國家，但她怕水又會暈船，只能自己待在飯店裡。

原PO最後說，依照他們家傳統，長孫也會有一份遺產，但婆婆選擇對半分給老公及小姑，而留給小姑的200萬元，小姑還直接存進她女兒的戶頭，「那不就等於給了外孫女嗎？長孫沒有！外孫女卻有」，讓她相當不滿。

呂秋遠昨日見到文章，再度回應稱「小姑有錢真的不關你的事」，他認為原PO可以選擇不去小姑安排的行程，結果卻去了再抱怨，「到底誰是公主病」，講白了根本是不滿他們有錢，就對夫家頤指氣使。

▲呂秋遠二度回應。（圖／翻攝自臉書／呂秋遠）



呂秋遠表示，原PO認為小姑把錢給女兒，等同外孫女有分到遺產，但孫子卻沒分到，「有本事你也請你老公把他自己那一份給小孩，你兒子不就也分到了？」

呂秋遠覺得原PO根本才是公主，直言「而且是堅持別人要按照你價值觀去做事的公主、而且是會對別人家的錢指手畫腳的公主、而且是會嫉妒別人過得比你好的公主、而且是堅持金孫比較金的公主」。