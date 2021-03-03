天菜男友有車有房！她想半年不敢婚…「曝地獄床事」：真不敢想像

▲床上運動過於快速，讓原PO難以接受！（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



網搜小組／劉維榛報導

「這樣條件下的婚姻你能接受嗎？」一名女網友哀號，近半年來男友不斷開口求婚，讓原PO非常猶豫，背後原因與房事有關，「我還沒舒服到，他就結束了」，最快抽動5下結束，而最久也只有10分鐘，更傻眼的是，男友衝刺完畢就會喊腰痛跟頭暈，讓原PO擔心往後日子「不性福」！

一名女網友在臉書《靠北婚姻2.0》透露，男友比她大10歲，不管在經濟條件與個性方面都無可挑剔，「無不良嗜好、有房有車工作穩定、會主動分攤家事、不用與長輩同住。」而男友多次開口求婚，但原PO思索了半年之久，直言「我遲遲無法果斷地答應...」

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問題就出在房事上，原PO苦惱表示，兩人平均一周會愛撫一次，但男友總是不持久，「我還沒舒服到，他就結束了，快的話3~5下結束，久一點的話5~10分鐘。」

「結束不打緊！」原PO更介意的是，完事後男友帶來的負面效應，「容易腰痠、頭暈...甚至會說男生年紀越大越不會想要...」讓原PO害怕直呼，「真的不敢想像！」

畢竟原PO未滿30歲，渴望「性」福美滿的她求問，「這樣條件下的婚姻你能接受嗎？另外想請教正常男生35~40歲的頻率為何？女生會隨著年齡增長比較沒那麼想要嗎？」

▲網友建議就醫治療！（圖／翻攝靠北婚姻2.0）



文章曝光後，底下網友熱議，「40歲就這樣，真的要考慮一下，等妳如虎時，就只能找小王解決了」、「看你要選大GG沒車沒房，還是三分鐘不到GG囉」、「可以到泌尿科做檢查」、「你男朋友缺乏運動」、「是個條件還不錯的男孩子，如果房事是唯一缺點，可以建議他去治療」、「這種狀況我都建議外食」。