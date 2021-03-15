行政院：若麥寮接氣給大潭發電　需另建180公里管線工程難度高

▲行政院發言人羅秉成。（資料照／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

有關外界關心麥寮燃煤火力發電廠轉型為天然氣電廠的可行性，行政院發言人羅秉成15日表示，這並非三接替代方案，但因距離桃園大潭電廠超過180公里，採取麥寮接氣給大潭發電，需另建一條180公里新管線，工程難度高，時程難以估算。

羅秉成表示，麥寮電廠若能增設燃氣機組丶興建天然氣接收站，固可加速中南部減少燃煤的腳步，達到整體「增氣減煤」的政策目標，但因距離大潭電廠過遠，這不是也不會成為第三接收站的替代方案或備案。

羅秉成強調，雲林麥寮電廠距離桃園大潭電廠超過180公里，若採取麥寮接氣給大潭發電，需另建一條180公里新管線，工程難度高，時程難以估算。

同時，羅秉成指出，新建天然氣接收站及電廠還需經環評等相關作業，經濟部的保守評估至少要耗時六年以上，距離太遠丶時程太長，顯無法配合三接原訂北部供電需求，無助於解決南電北送的問題。

因此，羅秉成認為，台灣從民生用電、醫療需求到科學園區，都需要穩定的電力，第三接收站若無法如期完工，勢必會造成減少燃氣而增加燃煤的結果，也會增加電力併網風險與中南部電廠的負擔與壓力，而政府會持續積極說明讓民眾充分了解政府「增氣、減煤、非核、綠能」的能源轉型政策。