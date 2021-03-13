路邊2空車格全被「胖瘦金爐」佔走！居民曝真相：還是有1爭議

▲2個車格通通被東西佔住。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

「唉！位置已經夠難找了，還搞這招，創意無極限啊！」一位男網友在臉書《爆怨公社》貼出照片，只見他好不容易在路邊停車格看到2個位子，結果卻有人不僅動用交通錐佔位，還把「金爐」拿出來擺，把2格通通佔好佔滿，超誇張的行徑讓其他人不禁大酸「要不要直接把神桌+祖先神龕都拿出來放好了。」

仔細看看照片，只見路邊明明有2個車格，但前面空格裡卻放了交通錐、旗幟、瘦金爐，後面的格子也擺了一個胖金爐，讓原PO超傻眼「位置已經夠難找了，還搞這招。」這一幕讓網友也直酸，「下次可能連骨灰罐都出現了」、「他們要不要直接把神桌+祖先神龕都拿出來放好了」、「在排演唱會門票嗎XD」。

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貼文一出，就有人開罵，「請call 110～拿這種來佔位很扯= =」、「放在合法公有停車格是違法行為」、「台灣應該成立一個路霸專線」、「傻眼，全部都是你家的喔」、「如果格子是合法的，就通知警察人員」、「這就真的太扯了。」

不過，當地居民就貼出一張公文，表示其實對方有申請要臨時使用道路，爭議點則是在申請範圍有點模糊，似乎公文有3頁，但他只看到2頁，而且大多數人看到這樣的畫面，直覺會聯想到是佔位的，認為對方應該在金爐上貼出公文或告示避免誤會，但他也質疑「停車格好像真的沒申請」。