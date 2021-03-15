陸前2月規模以上工業增加值年增35.1%　高出預期近3%

▲陸前兩月規模以上工業增加值優於預期。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸國家統計局15日公布數據顯示，今年前兩個月規模以上工業增加值同比實際增長35.1 %，較2019年1、2月增長16.9%，兩年平均增長8.1%，按月看，2月規模以上工業增加值比上月增長0.69% 。

分三大門類看，1、2月份，採礦業增加值同比增長17.5% ；製造業增長39.5% ；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長19.8% 。

分經濟類型看，1、2月份，國有控股企業增加值同比增長23.0% ；股份制企業增長34.2% ，外商及港澳台商投資企業增長41.4% ；私營企業增長43.8% 。

分產品看，1、2月份，612種產品中有565種產品同比增長。鋼材20953萬噸，同比增長23.6% ；水泥24129萬噸，增長61.1% ；十種有色金屬1056萬噸，增長10.6% ；乙烯475萬噸，增長26.7% ；汽車385.5萬輛，增長89.9% ，其中，新能源汽車31.7萬輛，增長395.3% ；發電量12428億千瓦時，增長19.5% ；原油加工量11424萬噸，增長15.0% 。

分行業看，1、2月份，41個大類行業中有40個行業增加值保持同比增長。農副食品加工業增長22.8% ，紡織業增長39.5% ，化學原料和化學製品製造業增長30.8% ，非金屬礦物製品業增長44.8% ，黑色金屬冶煉和壓延加工業增長21.6% ，有色金屬冶煉和壓延加工業增長22.7% ，通用設備製造業增長62.4% ，專用設備製造業增長59.2% ，汽車製造業增長70.9% ，鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備製造業增長48.9% ，電氣機械和器材製造業增長69.4% ，計算機、通信和其他電子設備製造業增長48.5% ，電力、熱力生產和供應業增長19.6% 。