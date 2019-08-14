中國七月經濟數據成長放緩　工業產出年增率17年新低

▲大陸7月多項經濟數據成長放緩。（圖／CFP）

記者陳政錄／上海報導

大陸國家統計局今天公布7月經濟數據，其中較具指標性的工業增加值（工業產出）、社會消費品零售零售總額年增率成長雙雙放緩，分別較上月回落1.5、2.2個百分點，其中7月工業增加值年增率4.8%，不僅低於預期的5.6%，也是2002年以來新低。

根據數據統計，近一年來大陸每月工業增加值年增率在5.0%到6.3%之間波動，其中2019年3月一度達到8.5%的高點，在隨後出現放緩，並於7月下滑至4.8%。

▲中美貿易戰、自身結構性轉型等內外挑戰，影響今年大陸經濟數據表現。（圖／CFP）

從工業增加值的三大分類項目來看，增速放緩主要受製造業成長下滑所致，7月製造業增加值年增率4.5%，較上月下滑1.7個百分點，其中汽車製造業增加值已連續4個月負成長，7月為年減4.4%，降幅繼續擴大。同時，製造業也正是大陸受中美貿易戰影響最深的領域。

若按企業類型區分，7月份大陸國有企業增加值年增3.7%、股份制企業年增6.1%，外商及港澳台投資企業則年減0.2%。

其餘經濟數據方面，7月大陸全國社會消費品零售總額為3兆3073億元人民幣，年增率7.6%，較上月下滑2.2個百分點。對此，國家統計局發言人表示，係因汽車銷量降低所致，主因是6月時對汽車排放標準的轉換，導致廠商在6月時大舉促銷，造成進入7月時消費前移的透支效應顯現。

▲汽車製造、銷售影響大陸7月的經濟數據表現。圖為停泊在大陸港口的各品牌汽車。（圖／CFP）

另外今年7月份，大陸城鎮調查失業率為5.3%，較6月微升0.2個百分點；1到7月份，全國固地資產投資年增率5.7%，較1到6月下跌0.1個百分點，民間固定資產投資年增5.4%，也較1到6月份下跌0.3個百分點。

近年高速發展的線上零售總額方面，今年1到7月份總額為5兆5972億元人民幣，年增16.8%，較1到6月份下滑1.0個百分點。

大陸國家統計局指出，總體來看，7月份經濟延續總體平穩發展態勢。但也要看到，當前外部環境嚴峻複雜，國內經濟下行壓力加大，經濟持續健康發展的基礎還需鞏固。