　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

華聞快遞／反洗錢成2019支付監管重點

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 往返於玉環大麥嶼—台灣基隆的大型客滾輪「中遠之星」 。（圖／中新社）

▲ 往返於玉環大麥嶼—台灣基隆的大型客滾輪「中遠之星」 。（圖／中新社）

《北京》反洗錢將成2019支付監管重點

央行開年重拳出手整頓支付違規，支付行業監管高壓仍將持續。易觀金融中心資深分析師王蓬博表示，隨著斷直連等工作的深入推進和跨境支付等業務的興起，反洗錢或將成為未來監管的重點。據不完全統計，2018年央行對支付機搆開出罰單近140張，累計罰沒總額超2億元（人民幣，下同）。其中，包括杉德支付、國付寶、卡友支付等在內的六家支付機搆因違反支付結算管理規定等問題，收到了央行開出的「千萬級罰單」。（經濟參考報）

《浙江》玉環舉行「送台灣同胞回家過大年」活動

據悉，本次活動以「海上春運·情暖台胞回家路」為主題，分為旅檢口岸和船上兩部分，突出「民俗」、「互動」兩大特點。作為繼福建平潭後第二個開通對台海上定期客滾航線的口岸，玉環大麥嶼港成為台灣同胞返鄉過年的便捷選擇，到現在已有十年歷史，累計運送旅客超19萬人次。（中新社）

《廣東》深圳工業增加值破4.2兆　成大陸首個突破的城市

深圳去年實現規模以上工業增加值9109.5億元（約新台幣4.2兆），增長9.5%，連續兩年位居全國大中城市首位，成為全國唯一一個工業增加值突破9000億元的城市。據統計，去年，深圳規模以上工業增加值增速連續兩年超過GDP增速和三產增速，對GDP增長貢獻達到44.7%，較上年提高4.8個百分點；去年先進製造業增加值增長12%，佔比72.1%，較上年提高1.1個百分點；高技術製造業增加值增長13.3%，佔比67.3%，較上年提高1.7個百分點。（深圳特區報）

《北京》李克強向中英貿易「破冰之旅」65週年致賀信

大陸國務院總理李克強1月31日向英國48家集團俱樂部主辦的中英貿易「破冰之旅」65週年紀念活動致賀信。他在信中表示，中方願同英國各界朋友繼續共同努力，在相互尊重、平等相待基礎上，持續加強雙方關係與合作，共同維護多邊主義和自由貿易，推動世界在開放包容中實現新的發展。（人民日報）

▲▼風力發電,風電,能源,發電。（圖／視覺中國）

▲大陸最大的風能基地是新疆的達坂城風力發電廠。（圖／視覺中國）

《新疆》「疆電外送」首次突破500億千瓦時

新疆2018年外送電量首次突破500億千瓦時，達到503億千瓦時，同比增長14%。去年的「疆電外送」中，通過哈密南—鄭州±800千伏特高壓直流輸電工程外送電力312.58千瓦時，通過政府間協議援疆電量104.98億千瓦時，還有跨省跨區交易電量82.23千瓦時等。與此同時，外送疆電中的綠色成分也越來越多，503億千瓦時中的新能源達到188億千瓦時，比2017年增長16.8%。（新華社）

《福建》對台春運增力　11天發送旅客8.61萬人

福建省春運辦1日通報，截至1月31日統計，對台運輸發送旅客8.61萬人次，增長19%；春運前11天，閩台海上客運量6.99萬人次，增長20.1%。預測顯示，2019年春運期間閩台海上客運量將達到22萬人次。此外，空中客運方面，廈門航空有限公司除了執行每週72班往返閩台的固定航班之外，還特別增加了110班由廈門、福州、泉州、杭州、長沙到台北、高雄的加班機，將新增超過1萬人次的運力。（中新社）

《天津》全面放開公用基礎設施等投融資領域

天津市住建委2日表示，全面放開市政交通、公用基礎設施等投融資領域，推行政府和社會資本合作模式，通過特許經營、股權合作、委托經營等多種方式，吸引社會資本，以靈活多樣的方式，參與軌道交通、海綿城市、污水處理、綜合能源站、燃氣設施等項目的投資建設和運營。此外，經「政務一網通」改革後，公共服務事項由原41項減少至17項，減少申請材料156項，共計減少申請材料463項。（北方網）

《香港》2018出入境總人次突破3億　創歷史新高

據統計，2018年香港的出入境總人次約3.14億，同比上升5%，創歷史新高；訪港旅客大幅增長，訪港旅客入境人次約6514萬；內地訪港旅客入境人次為5080萬，較2017年大幅上升15%。此外，經機場管制站訪港旅客達1439萬人次，陸路管制站達到4593萬人次，海路管制站達到482萬人次。（新華社）

▼香港銅鑼灣是遊客熱門目的地，人流相當稠密。（圖／路透）

▲▼香港銅鑼灣人口相當稠密。（圖／路透）

ET快訊
春節想贏錢看這！　「詳細16點禁忌」看完再上桌
庹宗華醉鬧華航驚傳「騷擾空姐」　新加坡下機遭航警帶走
勒殺女友運屍車送洗畫面曝光！洗車場驚：古意男竟是分屍魔

關鍵字：反洗錢,玉環大麥嶼,工業增加值,中英貿易,破冰之旅,疆電外送,春運,訪港旅客

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

長春長生假疫苗案　6名中管幹部被免職、42人嚴肅處理

四川達州迎台灣廟會　電音三太子PK當地藝術團

上海台辦主任李文輝年後來台　陸委會：僅能出席北市活動

華聞快遞／反洗錢成2019支付監管重點

中方反對美退出《中程飛彈條約》！拒絕多邊軍控條約「破舊立新」

傳出賣「遼寧艦」機密給CIA　中船重工前總經理孫波被提公訴

貿易磋商結束後「陸國企遞橄欖枝」　採購至少百萬噸美國大豆

他過年租女友「假演戲真滾床單」　搞大肚子後AA手術費

華為遭控涉及竊密　董事長梁華回應：沒有可道歉之處

馬雲大唱廣島之戀！待退休先開酒吧：不以賺錢為目的

比南極冷！極地渦旋零下50°凍爆　美國中西部變「明天過後」釀21死

住戶：按10樓電梯往地下室白門　最猛凶宅！錦新大樓百牌位曝光

《聲林之王》彩蛋在這裡!　李佳歡高音飆唱《崇拜》

【玩命關頭：特別行動】首支預告-今年暑假 震撼登場

「溪湖摳摳哥」貼背襲OL臀5分鐘　邊吃焢肉飯邊摸...網爆料：慣犯

刮刮樂3種選號方式實測！　網驚「369尾數」中獎率超高

債主纏身！「自來貓」凌晨3點敲門　衝懷裡求收編!她眼神死：第6隻了

嘉義大林設加工廠？鄉親攏不知　鎮長被罵「盤子」翻桌嗆：XXX

每逢過年總被問：什麼時候結婚？　教你用「平均結婚年齡」超狂反擊！

所有男生們的「死亡選擇題」　女友問：我今天哪裡不一樣？

長春長生假疫苗案　6名中管幹部被免職、42人嚴肅處理

四川達州迎台灣廟會　電音三太子PK當地藝術團

上海台辦主任李文輝年後來台　陸委會：僅能出席北市活動

華聞快遞／反洗錢成2019支付監管重點

中方反對美退出《中程飛彈條約》！拒絕多邊軍控條約「破舊立新」

傳出賣「遼寧艦」機密給CIA　中船重工前總經理孫波被提公訴

貿易磋商結束後「陸國企遞橄欖枝」　採購至少百萬噸美國大豆

他過年租女友「假演戲真滾床單」　搞大肚子後AA手術費

華為遭控涉及竊密　董事長梁華回應：沒有可道歉之處

馬雲大唱廣島之戀！待退休先開酒吧：不以賺錢為目的

年假肚子吃油油　營養師教你怎麼吃才不會「白胖胖」困擾

哭著朝聖Mr.Children！　「禁拿螢光棒」2萬台粉做到了

色狼軟了！辣妹全面穿「起秋小褲」…尺寸驚嚇男網友：太壯觀

流感高峰！新北開「春節類流感特別門診」　3症狀快就醫

殲20細節高度保密！這個增強機動性　連美六代戰機也要模仿

台南殺人分屍案南檢相驗　啟動被害人關懷協助

誰摔死李新影片夯？　連署人數未破10萬網聲浪泡沫化

長春長生假疫苗案　6名中管幹部被免職、42人嚴肅處理

KTV必唱的十大經典金曲！　進包廂點下去就對了

庹宗華機上鬧事還「騷擾空姐」！辯僅講話大聲　華航不排除協助提告　

娶泰國超正變性皇后！　土豪哥曝「超幸福房事」

大陸熱門新聞

7歲女替母請假　董事長暖哭准了

婆婆疼爆！她征服夫家讓網想嫁了

大火吞噬「步月古橋」燒到剩支架

以權謀財色　網路沙皇落馬遭雙開

臥底警與陪酒妹玩「揉奶遊戲」

陸男花7000萬見巴菲特　卻慘..

雛鷹農牧　去年大虧151億

省時又省錢　台商返鄉「海上春運..

陸反向過年正夯　機票比火車便宜

過年租女友「鬧出人命」　

古代也發年終　包拯年收6千萬

情侶分手55萬賣「3歲兒」　爺..

陸57公司　月底披露預虧逾10..

環時：鴻海去美開工廠真是見了鬼..

更多熱門

相關新聞

大陸春節空城指數 成都鄭州入榜

大陸春運啟動，北上廣深四大一線城市將減少近3000萬人。這場被定位為「史詩級」的人口遷徙運動，引申出的「春節空城指數」，恰巧成為經濟發展的「反指標」。統計數據顯示，位在江蘇的蘇州市，力壓一線城市廣州，躍居空城指數排行榜第五名，內陸城市鄭州、成都也不讓沿海城市專美於前，擠進榜單內。

大陸春運搭「十年挑戰」熱潮

省時又省錢　台商返鄉「海上春運」夯

墨西哥留學生體驗春運 被人潮嚇傻

反向春運熱！老父親扛40kg香油進城

讀者迴響

發燒話題

鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 春晚直播 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 林志玲言承旭 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

孫其君劈完郭雪芙談判正宮　她還想要在一起　

媽浙江帶豬肉回台　闖關成功！

理科太太「嚴格禁止」對兒子說這2字

2歲Lucy陪隋棠上班！「員工視角」曝家教

結婚80萬老公壓力大！她不拍婚紗網讚爆

苗栗假日之森傳紅線雙屍　關鍵鑰匙藏內情

美國女想自殺　邂逅高富帥救了她

載4妹被超車不爽　拿球棒反遭海K

工地闖蕩20年！老闆偷塞「厚厚一本」

7歲女替母請假　董事長暖哭准了

女屎堵1週！尿管插肛「糞水狂炸」

包紅包9大禁忌！不只糗翻還觸霉頭

陽光男殺女友分屍　奪命後分享fb直播

極地渦旋強襲　馬桶變冰塊的形狀

台南過勞醫失蹤！妻子發文淚尋

更多

最夯影音

更多

比南極冷！極地渦旋零下50°凍爆　美國中西部變「明天過後」釀21死

住戶：按10樓電梯往地下室白門　最猛凶宅！錦新大樓百牌位曝光

《聲林之王》彩蛋在這裡!　李佳歡高音飆唱《崇拜》

【玩命關頭：特別行動】首支預告-今年暑假 震撼登場

「溪湖摳摳哥」貼背襲OL臀5分鐘　邊吃焢肉飯邊摸...網爆料：慣犯

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面