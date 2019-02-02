華聞快遞／反洗錢成2019支付監管重點

▲ 往返於玉環大麥嶼—台灣基隆的大型客滾輪「中遠之星」 。（圖／中新社）

《北京》反洗錢將成2019支付監管重點

央行開年重拳出手整頓支付違規，支付行業監管高壓仍將持續。易觀金融中心資深分析師王蓬博表示，隨著斷直連等工作的深入推進和跨境支付等業務的興起，反洗錢或將成為未來監管的重點。據不完全統計，2018年央行對支付機搆開出罰單近140張，累計罰沒總額超2億元（人民幣，下同）。其中，包括杉德支付、國付寶、卡友支付等在內的六家支付機搆因違反支付結算管理規定等問題，收到了央行開出的「千萬級罰單」。（經濟參考報）

《浙江》玉環舉行「送台灣同胞回家過大年」活動

據悉，本次活動以「海上春運·情暖台胞回家路」為主題，分為旅檢口岸和船上兩部分，突出「民俗」、「互動」兩大特點。作為繼福建平潭後第二個開通對台海上定期客滾航線的口岸，玉環大麥嶼港成為台灣同胞返鄉過年的便捷選擇，到現在已有十年歷史，累計運送旅客超19萬人次。（中新社）

《廣東》深圳工業增加值破4.2兆 成大陸首個突破的城市

深圳去年實現規模以上工業增加值9109.5億元（約新台幣4.2兆），增長9.5%，連續兩年位居全國大中城市首位，成為全國唯一一個工業增加值突破9000億元的城市。據統計，去年，深圳規模以上工業增加值增速連續兩年超過GDP增速和三產增速，對GDP增長貢獻達到44.7%，較上年提高4.8個百分點；去年先進製造業增加值增長12%，佔比72.1%，較上年提高1.1個百分點；高技術製造業增加值增長13.3%，佔比67.3%，較上年提高1.7個百分點。（深圳特區報）

《北京》李克強向中英貿易「破冰之旅」65週年致賀信

大陸國務院總理李克強1月31日向英國48家集團俱樂部主辦的中英貿易「破冰之旅」65週年紀念活動致賀信。他在信中表示，中方願同英國各界朋友繼續共同努力，在相互尊重、平等相待基礎上，持續加強雙方關係與合作，共同維護多邊主義和自由貿易，推動世界在開放包容中實現新的發展。（人民日報）

▲大陸最大的風能基地是新疆的達坂城風力發電廠。（圖／視覺中國）

《新疆》「疆電外送」首次突破500億千瓦時

新疆2018年外送電量首次突破500億千瓦時，達到503億千瓦時，同比增長14%。去年的「疆電外送」中，通過哈密南—鄭州±800千伏特高壓直流輸電工程外送電力312.58千瓦時，通過政府間協議援疆電量104.98億千瓦時，還有跨省跨區交易電量82.23千瓦時等。與此同時，外送疆電中的綠色成分也越來越多，503億千瓦時中的新能源達到188億千瓦時，比2017年增長16.8%。（新華社）

《福建》對台春運增力 11天發送旅客8.61萬人

福建省春運辦1日通報，截至1月31日統計，對台運輸發送旅客8.61萬人次，增長19%；春運前11天，閩台海上客運量6.99萬人次，增長20.1%。預測顯示，2019年春運期間閩台海上客運量將達到22萬人次。此外，空中客運方面，廈門航空有限公司除了執行每週72班往返閩台的固定航班之外，還特別增加了110班由廈門、福州、泉州、杭州、長沙到台北、高雄的加班機，將新增超過1萬人次的運力。（中新社）

《天津》全面放開公用基礎設施等投融資領域

天津市住建委2日表示，全面放開市政交通、公用基礎設施等投融資領域，推行政府和社會資本合作模式，通過特許經營、股權合作、委托經營等多種方式，吸引社會資本，以靈活多樣的方式，參與軌道交通、海綿城市、污水處理、綜合能源站、燃氣設施等項目的投資建設和運營。此外，經「政務一網通」改革後，公共服務事項由原41項減少至17項，減少申請材料156項，共計減少申請材料463項。（北方網）

《香港》2018出入境總人次突破3億 創歷史新高

據統計，2018年香港的出入境總人次約3.14億，同比上升5%，創歷史新高；訪港旅客大幅增長，訪港旅客入境人次約6514萬；內地訪港旅客入境人次為5080萬，較2017年大幅上升15%。此外，經機場管制站訪港旅客達1439萬人次，陸路管制站達到4593萬人次，海路管制站達到482萬人次。（新華社）

▼香港銅鑼灣是遊客熱門目的地，人流相當稠密。（圖／路透）