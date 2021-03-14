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七國集團外長批「侵蝕港民主」　新華時評：哪來底氣當教師爺？

▲▼ 2021,香港,改選,選舉,李克強,林鄭月娥,北京街頭、中央軍委軍紀委書記張升民。（圖／路透社）

▲七國集團發聲明，指出大陸「侵蝕香港選舉自由」。（圖／路透社）

記者任以芳／綜合報導

針對西方國家發出聯合聲明，指責大陸插手香港選舉制度是在「侵蝕」民主自由。對此，中國大陸駐英國大使館今（14日）率先譴責，認為聲明是干預內政、顛倒黑白。大陸官媒《新華社》下午發表時評強力反擊，七國集團發表所謂涉港聲明，是對中國內政說三道四，七國中有的國家選舉還引發暴動，究竟哪來的底氣充當香港選舉制度改革的「教師爺」？

《新華社》時評稱，大陸十三屆全國人大四次會議剛剛高票通過了《全國人民代表大會關於完善香港特別行政區選舉制度的決定》，七國集團就發表聲明，對這一舉措指手畫腳、說三道四。這份罔顧事實、顛倒是非的聲明，除了充分暴露這些國家長期以來在香港問題上的粗暴干預和偽善本質，根本改變不了人心所向和大勢所趨。

▲▼ 2021,香港,改選,選舉,李克強,林鄭月娥,北京街頭、中央軍委軍紀委書記張升民。（圖／路透社）

▲《新華時評》稱，港人也希望盡快恢復以往安定生活。（圖／路透社）

時評指出，香港早在1997年就已回歸祖國，香港特別行政區的選舉制度怎麼設計、怎麼完善純屬中國內政，任何外國都無權干涉。七國集團發表所謂涉港聲明，對中國內政橫加干涉，顯然是擺錯了自己的位置，嚴重違反《聯合國憲章》和國際關係基本准則。七國中有的國家自身選舉一地雞毛，甚至引發暴亂，究竟哪來的底氣充當香港選舉制度改革的「教師爺」？

《新華社》時評表示，此次完善香港選舉制度強調「愛國者治港」原則，為所有想要進入香港特別行政區管治架構的人定下了一條有利於香港的「鐵規」。這當然會讓那些不愛國不愛港的人徹底出局，但並不意味著未來香港的政治生活就會是聽不到任何不同觀點和聲音的「清一色」局面。

▲▼ 2021,香港,改選,選舉,李克強,林鄭月娥,北京街頭、中央軍委軍紀委書記張升民。（圖／路透社）

▲港特首林鄭月娥稱，未來將落實「愛國者治港」。（圖／路透社）

時評說，七國集團的外長所謂聲明口口聲聲關心香港的穩定與繁榮，但如果按照他們開出的「藥方」，任由反中亂港分子打著「自由、民主」的旗號胡作非為，香港連正常的社會生活秩序都維持不了，又何談長期的繁榮穩定！

時評進一步指出，正在舉行的聯合國人權理事會第46次會議上，有70個國家發表共同聲明，敦促有關方面停止干涉香港事務和中國內政；還有20多個國家以單獨發言等方式，支持中方在涉港問題上的立場和舉措。

最後，《新華社》時評強調，外國干涉的企圖無法動搖中國政府全面準確貫徹落實「一國兩制」方針、維護香港長期繁榮穩定的堅定決心，一紙虛偽荒唐的聲明也阻擋不了香港選舉制度改革的進程。如果七國集團真以香港的未來和港人的福祉為念，就應該改弦更張，立即停止對涉港問題的政治操弄。如果繼續插手香港事務和干預中國內政，不僅注定徒勞，也必將付出代價。

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七國集團外長香港選舉新華社民主自由

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