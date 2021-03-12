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夫妻吵架「重摔3月大幼子」！拖10hrs不送醫　男嬰腦傷慘死

▲▼嬰兒,嬰,孩童、病童、開刀、手術、早產兒。（圖／示意圖／pixabay）

▲ 3月大男嬰死於親生父母之手。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳宛貞／編譯

南韓2020年發生一起離譜案件，一對夫妻發生口角，過程中情緒失控，竟將出生僅3個多月的兒子摔到地上，造成他頭部受傷，甚至置之不理長達10個小時，導致男嬰不幸身亡。仁川地方法院12日開庭審理此案，檢方求處重刑。

綜合韓媒報導，這對夫婦去年5月27日晚間11時左右在京畿道富川市的家中發生爭吵，過程中將3個月大的兒子摔到地上。男嬰因此傷到頭部，但他們長達10個小時毫不關心，也未將孩子送醫，錯過黃金搶救時間，事發40幾天後，在同年7月因腦部損傷喪命。

仁川地院富川分院12日召開一審宣判前最後一次審理庭，檢方針對被依過失致死罪、棄養暨放任兒童罪嫌起訴的38歲男嫌及33歲女嫌，要求各處5年徒刑，「被告明知孩子狀況危急，卻沒有施行任何急救措施，長達10小時置之不理。」

這對夫妻的辯護律師宣稱，「二名被告承認所有罪行，正深刻反省。雖因一時衝動做了錯誤判斷，還望從輕量刑。」

男嫌在最後陳述時表示，「送走愛子後每天都很後悔，當時應該馬上將孩子送醫的。我以後絕對不會重蹈覆轍。」女嫌則哽咽說道，「我是個糟糕的母親，每天都很痛苦，很想念早早離開我身邊的孩子，會一輩子為了沒能照顧好孩子而反省。」

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