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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

蘇友辰／【鐵路殺警案】鑑定醫師和蒞庭檢座互槓為哪樁

▲嘉義鐵警李承翰遭鄭姓男子刺殺因公殉職。（圖／記者林悅翻攝）

▲嘉義鐵警李承翰於2019年遭鄭姓男子刺殺因公殉職，該案一二審判決大不同，引發醫界和法界的論戰。（圖／記者林悅翻攝）

2019年7月發生的台鐵警察李承翰執勤時在火車內遭到鄭姓男子殺害身亡，一審由嘉義地方法院審理，2020年4月，法院參考台中榮總嘉義分院精神鑑定報告，認為被告在案發時處於思覺失調症急性發作狀態，已達《刑法》第19條第1 項因精神障礙而不能辨識行為違法之程度，判決無罪，引起外界諸多議論。

全案上訴二審後，台南高分院再行囑託成大醫院進行精神鑑定，於2021年2月24日審結認定被告在行為時有精神障礙，致其辨識行為違法的能力與控制能力都有顯著減低情形，但未達到完全喪失程度，依《刑法》第19條第2項規定，並非不罰的行為，故撤銷原判決，改判17年有期徒刑。兩份不同的鑑定結果，造成審判取捨的困境，也引發法界和醫界的論戰。

緣曾受囑託參與一審精神鑑定工作的沈正哲醫師，對二審判決結果有不同看法，日前其罕見的在臉書上連續發文，分別「寫給檢察官」、「寫給二審的檢察官」及「參與殺警案鑑定工作心路歷程的最終紀錄」共三篇，除了堅持自己專業判斷，認定被告犯案時受思覺失調症影響，致失其辨識能力，且強烈不滿一、二審檢察官對他鑑定書出於草率寫就的指控，更矢言：「以後不會再接鑑定工作！」

據了解，前此一審法官在審理時，曾傳喚沈醫師出庭作證，進行交互詰問程序時，即與檢察官劉達鴻你來我往激烈攻防，沈醫師認為專業遭受質疑，甚至當庭說出「不受尊重」、「污辱專業」，雙方在法庭上火藥味相當濃厚，法官還一度出面勸阻，雙方埋下心結。在二審開庭時，醫、檢雙方再度交鋒，唇槍舌戰，沈醫師不滿被檢方批評在速食店完成鑑定報告是草率，當庭回批檢察官是「無理取鬧」，引來檢察官林志峰不滿，要求記明筆錄，更形交惡。

雖然法院是綜合相關事證以評價被告行為時的精神狀態，實則精神鑑定的結果往往是影響判決的重要關鍵。本案台南高分院之所以推翻原本無罪的判決，即與後來成大醫院作成的精神鑑定報告相關。

實務上，對於犯罪時被告精神狀態的鑑定，以及如何判斷被告受精神狀態影響的程度，確實有一定的困難。不同的鑑定人經常存在差異性，審理過程，檢方、辯護人對鑑定人質疑對方鑑識證明力的策略手段是可以預期的，只要不流於情緒發言及做人身攻擊，應該可以接受。尤其遇到正相反或歧異性大的兩份鑑定報告時，法官必須面臨取捨，俗稱：「不怕不識貨，就怕貨比貨」。若能在法庭上透過一來一往的交互詰問，似乎較容易理出真相。

不過，現行《刑事訴訟法》並未強制要求鑑定人必須到庭說明，使得鑑定報告無法在法庭上受到合理檢驗，若鑑定人在鑑定報告註明「不要到法庭」，往往法院就照單全收，直接以鑑定報告作為裁判的基準，不僅違反直接審理原則，更侵害當事人的詰問權。

過去，有許多冤案平反的案件，包括江國慶案、蘇建和案、徐自強案、鄭性澤、謝志宏等案件，不是未經精緻的科學專業鑑識，就是未透過鑑定人出庭進行交互詰問，致真相不明鑄成誤判。例如鄭性澤殺警案，自始未經彈道分析鑑識及現場重建，遽作成死罪判決；開啟再審案後，始透過法院傳喚李俊億教授出庭擔任專家證人，才證明被告不可能移動到羅武雄的位子開槍射殺員警，獲得無罪平反。

有鑑於此，為嚴謹證據法則，強化鑑定之程序保障，司法院於2019年5月30日第177次院會通過《刑事訴訟法》及《刑事訴訟法施行法》鑑定部分條文修正草案，並函送行政院會銜提請立法院審議。草案中明訂機關鑑定人必須具名，而且原則上應到庭以言詞說明，該書面報告始具備證據能力，固值得肯定，惟卻卡在法務部反對之下，無法完成會銜工作，更遑論送交立法院審議。

當然徒法不足以自行，如果司法院還是維持現行微薄的鑑定、差旅與出庭的費用支給標準，鑑定人依然沒有出庭作證的誘因，再加上醫檢法庭交鋒種下心結，將來新法若能實施後，反而會讓心存芥蒂的專家視為畏途，不再參與鑑定工作。因此，政府還需提出鼓勵學者專家出庭作證的配套措施，才是完善專家證人制度的改革政策。

要附帶提及的是，隨著嘉義鐵路殺警案到桃園吸毒弒母案引發社會討論，司法精神醫院的規劃受到關注，未來將由衛福部和法務部共同主責。建議國內設置司法精神病院後，若第一線醫院的精神鑑定有爭議無法作決，法院不宜再委請同位階的醫療院所作第二次鑑定，而應囑託送請司法精神病院進行覆鑑（審查鑑定），以減少同位階鑑識機關專業和證明力高下無法立判的困擾，亦能提升鑑定水準及公信力。

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●蘇友辰，執業律師、中華人權協會名譽理事長，著有《蘇建和案21年生死簿》。以上言論不代表本公司立場。

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