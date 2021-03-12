科大教授「不倒翁打法」KO同事...總務長系主任直擊驚　深仇曝光

▲聖約翰科技大學機械系教授只因被懷疑校外招收會員，竟毆打同系副教授。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

新北市聖約翰科技大學機械系溫姓教授，他與哥哥因不滿被同校總務長兼任機械系張姓教授、同系林姓教授及李姓副教授，懷疑他在校外招收學員。溫姓兄弟不滿被懷疑，竟於校內動粗毆打李姓副教授；導致李姓副教授身上多處擦傷，李憤而向北投分局報警，豈料兄弟倆人否認犯行，士林地檢署偵查終結依傷害罪嫌將兩人提起公訴。

根據學校網站介紹，顯示溫富亮教授不僅是清華大學工程與系統科學博士，他的專長為超音波馬達及壓電致動器之設計與控制、脈衝電漿技術整合與應用、LabVIEW平台之應用設計、真空技術與應用。

溫富亮及他哥哥2人去年7月4日11時許，在機械系汽車工廠內，因不滿總務長兼任機械系教授張銘崑、機械系教授兼任系主任林光燦及機械系副教授李再成，向溫教授質問是否有在校外招收學員收費事情，竟一言不合將李再成壓制在地毆打，李再成起身後，竟又出手毆打，導致李再成副教授臉部損傷及臉上多處傷口。

偵查時，兄弟兩人坦承案發時在現場，卻否認毆打犯行，甚至辯稱是李再成自己跌倒撞倒螺釘；經一旁張銘崑及林光燦作證表示他們兄弟確實有傷害事實，檢察官經勘驗錄影光碟及李再成驗傷證明認為兄弟倆傷害為事實，並依傷害罪提起公訴。

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