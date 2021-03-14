台南開基武廟捐贈復康巴士　黃偉哲代表受贈並頒發感謝狀

▲台南市開基武廟捐贈2輛復康巴士給台南市政府社會局，由市長黃偉哲親自出席捐贈儀式並回贈感謝狀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市開基武廟捐贈2輛復康巴士給台南市政府社會局，開基武廟於2014年已捐贈2輛復康巴士，今年再捐贈復康巴士2輛，市長黃偉哲親自出席捐贈儀式並回贈感謝狀，對開基武廟造福行動不便民眾，支持市府提供交通服務表達最誠摯謝意。





黃偉哲市長表示，提升身心障礙者的生活品質為市府重要施政目標，但因政府資源有限，而民間力量無窮，藉由民間資源的投入，可以讓社褔能量更廣泛多元、強而有力。開基武廟將善心大德捐獻的善款運用在對社會大眾有益的事情，他要代表台南市民表達感謝，也希望藉此機會拋磚引玉，歡迎社會各界的資源挹注，共同為身障服務盡心力。





開基武廟創建於鄭氏時期，為全台第一座關帝廟，與祀典武廟並列為台南兩大祭祀關公的廟宇。因其規模體制較祀典武廟小，俗稱「小關帝廟」，是地方重要信仰中心。開基武廟每年度都會參與多項慈善活動回饋社會，如捐贈救護車、捐血中心運血車、贊助中西區公所急難救助金等善舉，投入地方慈善工作不遺餘力。





社會局指出，2020年度本市復康巴士總服務量為52萬7647人次，平均每月服務達2萬3446趟次，顯示復康巴士服務對於行動不便市民的重要性。目前全市共有146輛小型復康巴士及1輛中型復康巴士，為保障使用民眾的行車安全，市府將陸續汰換老舊復康巴士，提供行動不便民眾享有更舒適便利的搭乘品質，這些車輛多數由善心民間企業、團體或市民個人所捐贈，南市府竭誠歡迎社會各界的資源挹注，共同為身障服務而努力。



捐贈儀式包括台南市議員陳怡珍、呂維胤、沈震東、許至椿也都出席，共同見證開基武廟的善心善行。

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