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三國霸主都被他追殺過　「最被低估武將」曾以800兵擋十萬大軍

▲▼張遼被稱為「三國最被低估武將」，他還曾先後追殺過曹操、劉備和孫權三位霸主。（圖／翻攝自維基百科）

▲張遼被稱為「三國最被低估武將」，他還曾先後追殺過曹操、劉備和孫權三位霸主。（圖／翻攝自維基百科）

實習記者閔文昱／綜合報導

《三國演義》中出產了許多名將，其中多是著重描寫蜀國的勢力，對於其他陣營的武將並沒有過多的描繪，也因此在真實的歷史中，有「1人」就被稱為是三國時代最被低估的武將，不僅曾創下800人擊潰10萬人的戰績，還曾先後追殺過曹操、劉備和孫權三位霸主，而這個人就是曹魏大將張遼。

張遼是三國時期的曹魏名將，也是五子良將之首，先後曾跟隨丁原、董卓、呂布等軍閥，最後跟隨曹操。根據歷史記載，縱觀張遼的武力，他可與太史慈、張郃、凌統等名將大戰數十個回合都不分勝負，甚至關羽還曾對張飛說「張遼武力不在你我之下」，由此可見他的武藝並不一般，甚至還可與其他一流名將相提並論。

張遼一生的戰績也相當顯赫，他在26歲時曾是呂布的手下，公元195年他被授予北地太守一職，於是就跟呂布前往兗州，途中剛好遇到了班師回朝的曹操，於是雙方就爆發了「兗州之戰」，當時因為呂布實行反間計，使得曹操節節敗退，甚至還被呂布和張遼追殺到只剩1萬名士兵，最後逼的曹操還得化妝易容才能逃過一劫。

到了張遼29歲擔任魯國國相時，呂布率兵攻打劉備軍隊，而當時的劉備同樣也不是張遼的對手，一下就敗逃到曹操陣營請求支援，於是曹操就派夏侯惇增援他，想不到夏侯惇出兵沒多久就敗下陣來，使得劉備差點戰死沙場，最後靠著曹操親自出馬捉拿呂布，才讓張遼歸順到曹操麾下。

最後則是張遼最為亮眼的一戰，以800名士兵打敗孫權10萬大軍的「合肥之戰」。當年46歲的張遼在曹操赤壁之戰敗退後，率領800名士兵突襲了孫權的先鋒部隊，嚴重的打擊了孫權的銳氣，之後孫權因進攻無果於是就下令撤退，沒想到僅800名軍力的張遼竟主動追擊，導致孫權大軍亂成一團，還差點活捉孫權，可見張遼的確是個不可多得的人才，只可惜年僅53歲就過世，令人唏噓不已。

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