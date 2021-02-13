三國馬超形象逆轉！竟是「不忠不孝」之人…出兵害200家人被殺光

▲馬超形象逆轉，正史當中竟是不忠不孝之人。（圖／翻攝「維基百科」）



大陸中心／綜合報導

三國名將馬超驍勇善戰，在《三國演義》中更是被刻畫出完美形象，廣為後人所知道。不過，在史書《三國志》當中，馬超卻是完全不同的模樣，還被稱呼為「背父叛君」之人，可見形象完全大逆轉。

元末明初的小說家曾撰寫小說《三國志通俗演義》，書中將劉備的集團作為中心點出發，曹魏、東吳被刻劃出不同於史實的形象，反映了當時人民對漢室復興的希望。

在《三國演義》當中，馬超被描述為「面如傅粉，唇若抹朱，腰細膀寬，聲雄力猛，加上裝束，獅盔獸帶，面如冠玉，眼若流星，虎體猿臂，彪腹狼腰」的模樣，不但是個帥哥，還相當驍勇善戰，又被稱為「錦馬超」。

《三國演義》寫到，馬超的父親馬騰忠於漢室，將曹操視為反賊，因此遭到殺害，馬超悲痛欲絕，聯合韓遂等人攻打長安、潼關等地，打得曹操「割鬚棄袍」，勇猛程度可見一斑，替父報仇、忠貞不二的忠孝形象更是被刻畫得淋漓盡致，廣為後人所知。

▼馬超在三國演義當中初登場，便是大帥哥的形象，還殺得曹操割鬚棄袍。（示意圖／記者魏有德攝）



而在史書《三國志》當中，馬超與父親馬騰的形象截然不同，馬騰與好友韓遂歸順曹操，2人都送了兒子給曹操當人質，後來馬騰又在曹操的勸說下，放棄部隊、進入曹操所在的鄴城當官，過起退休生活，一家大小除了馬超以外，全都搬進了鄴城。

馬超被曹操封為偏將軍、都廷侯，留守在涼州，代替父親馬騰管理軍隊。後來曹操準備進攻漢中的張魯，派出鍾繇、夏侯淵等將軍，率兵經過涼州軍閥的領地，此舉引起馬超等人的懷疑。

馬超當時向韓遂說，關東之人已經不可相信，他放棄了父親，將韓遂當成父親一樣對待，那麼韓遂也該放棄兒子，將他當成兒子一樣對待，接著與諸多涼州軍閥起兵反曹，率兵進逼到潼關。

不過，曹操的謀士賈詡出了一策離間計，馬超與韓遂反目成仇，馬超大敗逃亡，身在鄴城的父親馬騰等200親屬也因為馬超的起兵，被曹操所殺。

《三國志》當中對馬超的描述僅有600多字，無法詳見人物的全貌，但當中有互見的筆法，可以從＜武帝紀＞、＜楊阜傳＞、＜先主備傳＞等處看見，其實馬超在正史的形象當中，雖然依然武勇善戰、名聲遠揚，但絕非忠義之人，反而因為「不仁無義」、「背父、逆子、殺君」而臭名昭彰。