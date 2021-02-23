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曹操一生娶12名寡婦！背後原因曝光：「這個好處」讓他成梟雄

▲▼曹操雕像。（圖／CFP）

▲曹操一生共有14個妻妾，但卻有12個是搶來的寡婦。（圖／CFP）

實習記者閔文昱／綜合報導

曹操是東漢末年著名的政治家、思想家，也是三國時代曹魏奠基者和主要締造者，曾在建安年間權傾天下，是歷史上著名的一代大梟雄。不過曹操一生共有14個妻妾，其中12個卻是搶來的寡婦，許多人還以為這是曹操的特殊癖好，然而仔細了解後便能發現，其實背後暗藏了許多玄機。

根據史書記載，曹操的妻妾包括了秦宜祿的老婆、何進的兒媳尹氏、袁紹的妻子劉氏、張濟的老婆，也就是張繡的嬸嬸鄒氏…等，然而仔細一看就不難發現，這些女人原來的丈夫可能都曾經是曹操的對手或者是手下敗將，因此曹操吸收了這些寡婦後，便能將她們舊有的勢力一同納入自己的陣營中。

復旦大學公佈曹操家族DNA。(圖／新華社)

▲曹操會將戰敗後的敵方勢力納入自己陣營，其中將對方的妻妾娶進門就是其中一種手法。(圖／新華社)

除此之外，將敵營的「大嫂」帶著身邊也能避免對方的部下因對舊主的懷念而產生反抗情緒，甚至還將她們的兒子視如己出，將他們培養成人才，擴充成自己軍隊的戰力，在那個連年戰亂的年代，人口極度缺乏，人力增加對於戰事或生產力的恢復都有很大的幫助，也因此，曹操取寡婦為妻就很多方面看來其實也有許多政治盤算。

最後，歷史學家也分析，曹操娶那麼多敵方陣營的老婆可能也跟個性有關，因為他是一個侵略性極強的王者，也因此會將權力慾、佔有慾完全的顯現出來，在當時的封建社會，很多時候女人都沒有什麼社會地位，只能成為了男人和權力的附庸，所以很多當權者、富貴者也會通過占有女人這種方式來宣示自己的地位和權力。

雖然曹操娶妻看似相當風光，但其實他也也有個遺憾，那就是沒有得到孫策妻子「大喬」以及周瑜的老婆「小喬」，為了這對姐妹花他不惜發動慘烈的赤壁之戰，最後卻差點喪命，使得他必須狼狽退守襄陽，與孫劉三分荊州，至此奠定三國鼎立的局勢。

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