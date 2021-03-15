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日本長野觀光勝地雪崩　「心肺停止」男搶救數小時死亡！

記者王佩翊／編譯

日本長野縣乘鞍岳14日上午發生雪崩意外，5名滑雪客當場遭到活埋，經警消協力搜救數小時後，終於救出被埋在雪堆中的受困民眾，然而其中一名49歲男子被發現時已心肺停止，經數小時搶救，當天晚間仍不治身亡。受困滑雪客中有兩人是死者的友人，所幸兩人僅受輕傷。

根據《日本放送協會》報導，發生雪崩意外的是乘鞍岳位於長野縣松本市側的山坡，當時一共有5人遭到活埋。其中一名來自滋賀縣的49歲男子戶田尚哉被發現時已經心肺停止，經搶救後仍於同日晚間不治身亡。其餘2名受到輕傷的受困民眾則是戶田的朋友，同樣來自滋賀縣，而另外2人未受傷。

根據警方表示，此次雪崩意外的面積寬200公尺、長300公尺，是表層雪崩。另一方面，氣象廳也提醒，長野縣將於15日起氣溫回升，因此有可能引發因融雪造成的雪崩，提醒民眾進入雪山前務必確認天氣預報，並做好一且保護措施。

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